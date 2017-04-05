Фестиваль Динары Алиевой "OPERA ART" в Концертном зале радио "Орфей"

В апреле в Москве, в Большом зале консерватории прошел Второй международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой «Opera Art». Фестиваль собрал известных певцов, дирижёров, симфонические и хоровые коллективы для исполнения выдающихся оперных партитур. Всех участников фестиваля объединяет не только первоклассное исполнительское мастерство, но и убеждённость в том, что именно в музыке заключается основная сила воздействия оперных шедевров.

7 апреля . Концертный зал радио «Орфей». Торжественное открытие Второго международного музыкального фестиваля Динары Алиевой «OPERA ART». Дж. Пуччини - опера «Ласточка». Солисты - Динары Алиева (сопрано), Винченцо Констанцо (тенор) Марина Зятькова (сопрано), Андреа Джованнини (тенор). Российский национальный оркестр, Академический Большой хор «Мастера Хорового пения». Дирижер - Янис Лиепиньш. Запись из Большого зала консерватории от 7.03.17г.

8 апреля . Концертный зал радио «Орфей». Второй международный музыкальный фестиваль Д. Алиевой «OPERA ART». Концерт Елены Стихиной и Владислава Сулимского. В программе - арии и дуэты из опер итальянских композиторов. В концерте принимает участие Российский национальный оркестр, дирижер - Янис Лиепиньш. Запись из Большого зала консерватории от 12.03.2017г.