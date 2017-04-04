К 85-летию со дня рождения Федора Дружинина прозвучат его записи в Концертном зале радио "Орфей"

6 апреля в Концертном зале радио «Орфей» концерт к 85-летию со дня рождения Федора Серафимовича Дружинина. В программе: М. Глинка Соната для альта и фортепиано, Д. Шостакович Соната для альта и фортепиано, И. Брамс Квартет №2 для фортепиано, скрипки, альта и виолончели. Исполнители – Ф. Дружинин (альт), М. Мунтян и М. Юдина (фортепиано), Д. Цыганов (скрипка), С. Ширинский (виолончель). Записи фирмы «Мелодия».

Творческий и жизненный путь Федора Серафимовича Дружинина неразрывно связан с Московской консерваторией. Выпускник 1955 года, уже в 1958 году он начал преподавать, с 1978 года возглавил кафедру альта и арфы, а в 1980 году получил звание профессора. Среди учеников Фёдора Серафимовича – Юрий Башмет, Юрий Тканов, Александр Бобровский, Елена Озол, Светлана Степченко, Екатерина Маркова, Маргарита Спиридонова.

Творческое общение связывало Ф. Дружинина на протяжении жизни с крупными музыкантами и композиторами. Это Д. Шостакович, посвятивший Фёдору Серафимовичу своё последнее сочинение, Сонату для альта и фортепиано, Р. Леденев, А. Волконский, В. Сильвестров, М. Вайнберг, А. Шнитке, Г. Фрид.

В 1964 году Фёдор Серафимович сменил своего учителя, основателя русской альтовой школы В. В. Борисовского, в квартете имени Бетховена.

Обширный репертуар Ф. Дружинина включал произведения разных эпох: произведения Баха, Моцарта, Вебера, Шуберта, Шумана, Берлиоза, Глинки, Рубинштейна, Бартока, Хиндемита, Энеску, Онеггера.

Большое место в творческой деятельности Ф.С. Дружинина занимала композиция. Он – автор ряда сочинений для альта, из которых наиболее известна Фантазия для альта с оркестром. Написал также несколько песен, романсов и духовных хоров.

/фото fedor-druzhinin.ru/