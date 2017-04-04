Закрытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Концертном зале радио "Орфей"

5 апреля в Концертном зале радио «Орфей» закрытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича. В программе произведения К. Дебюсси, Г. Форе и М. Равеля. Исполнители – объединенный хор и оркестр «Япония-Россия», солисты – Женни Давье (сопрано), Родион Погосов (баритон), Мотоко Муроцуми (орган), дирижер Казуки Ямада. Запись из Большого зала консерватории от 4.04.2017г.

VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, посвященный 90-летию со дня рождения виолончелиста и дирижера, проходил с 27 марта по 4 апреля. В фестивале принимали участие исполнители и музыкальные коллективы России, США, Франции, Японии и других стран.

4 апреля – торжественное закрытие фестиваля: на сцене Большого зала Московской консерватории объединятся музыкальные коллективы России и Японии. Впервые в нашей стране выступят оркестр «Йокогама симфониетта» и Филармонический хор Токио. Дирижер Казуки Ямада - художественный руководитель оркестра «Йокогама симфониетта», стремительно завоевывающий в последние годы международную известность.

/фото rostropovichfestival.ru/