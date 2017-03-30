Три вечера с Владимиром Юровским в Концертном зале радио "Орфей"

Со 2 по 4 апреля в Концертном зале радио «Орфей» к 45-летию выдающегося дирижера Владимира Юровского прозвучат музыка балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, опера «Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса и программа «Страшные сказки».

2 апреля . Концертный зал радио «Орфей». К юбилею Владимира Юровского. П.И. Чайковский – музыка балета «Лебединое озеро». Исполняет ГАСО им. Е. Светланова под управлением В. Юровского. Запись из ММДМ от 10.02.2017г.

3 апреля . Концертный зал радио «Орфей». К юбилею Владимира Юровского. Р. Штраус – опера «Ариадна на Наксосе». В главных партиях - Мелани Динер (сопрано, Германия), Сэр Томас Аллен (баритон, Великобритания), Ульяна Алексюк (сопрано), Сергей Скороходов (тенор), Сеселия Холл (меццо-сопрано, США). ГАСО России дирижирует В. Юровский. Запись из КЗЧ от 04.02.2017г.

4 апреля . Концертный зал радио «Орфей». К юбилею Владимира Юровского. Концерт цикла «Дирижирует и рассказывает В. Юровский». Исполнители – ГАСО России и Камерный хор Московской консерватории. Дирижер В. Юровский. В программе «Страшные сказки» прозвучат произведения М. Мусоргского, А. Лядова, А. Даргомыжского, А. Дворжака и Г. Гладкова. Запись из КЗЧ от 25.06.2013г.

Владимир Юровский – один из самых востребованных дирижеров нашего времени. С 2011 года – художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова.

В 2000 году Юровский стал обладателем Abbiati Prize как «лучший дирижер года», в 2015 – BBC Music Magazine Award за запись оперы «Нюрнбергские майстерзингеры» Вагнера; в 2007 году отмечен Королевским филармоническим обществом Великобритании как «дирижер года», в 2012 и 2014 гг. назван российской газетой «Музыкальное обозрение» «персоной года», в 2013 г. номинирован на премию Grammy. Критика отмечает масштабность творческих замыслов и отточенность интерпретаций музыканта, просветительскую направленность его деятельности. В 2016 году Юровский удостоен званий почетного доктора Королевского колледжа музыки (Лондон) и почетного профессора Московского государственного университета.

В дискографии Юровского – записи симфоний Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера, Воана-Уильямса, Шостаковича, Шнитке, симфонических произведений Гайдна, Вагнера, Р. Штрауса, Рахманинова, Равеля, Холста, Онеггера, Бриттена, Джулиана Андерсона, опер Хумпердинка, Россини, Мейербера, Массне, Пуччини, Цемлинского, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского, Казеллы, Блоха, Тернеджа, Мишеля ван дер Аа, Андрея Семёнова и других.

/фото meloman.ru/