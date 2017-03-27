Музыкальная матрица будущего

Звукорежиссер, звуко- и видеооператор, журналист – эти профессии появились давно. Они популярны, развиваются, и, безусловно, будут актуальны в будущем. Специалисты в этих областях широко востребованы.

В области классической музыки сегодня музыканты с ними сталкиваются почти ежедневно. И, зачастую, не всегда сразу находят взаимопонимание. Уходит некоторое время, чтобы обрести общий язык – музыкальный.

Радиостанция «Орфей» начинает серию публикаций под общим названием «Музыкальная матрица будущего». Здесь мы намерены поразмышлять о нужности и востребованности профессий, которые, казалось бы, не относятся напрямую к классической музыке, но в современном мире без них не обойтись. Насколько им нужна музыкальная подготовка? Насколько важна их музыкальная эрудированность? Рассуждаем, задаем вопросы экспертам.

Наряду с публикациями на нашем сайте эти актуальные проблемы будет поднимать Йосси Тавор в своих авторских программах в эфире радиостанции «Орфей». Анонс этих программ будет появляться на нашем сайте.

Видеооператор классической музыки: быть или не быть?

С момента появления кинематографа прошло много времени, однако популярность изобретения Люмьеров и связанной с ним деятельности не только не уменьшается, а наоборот растет. Сегодня многие осваивают ремесло видеооператора.

Видеооператор – профессия творческая. Необходимы изобретательность, новаторство, чувство вкуса, гармонии и симметрии, плюс острота зрения, хороший глазомер, цветовое восприятие, быстрая адаптация зрения к темноте, внимание к деталям, хорошая память, быстрая реакция, ловкость, твердость руки, умение прогнозировать ситуацию, переключать внимание с одного объекта на другой. Про видеооператоров говорят, что они думают глазами.

В настоящее время профессия видеооператора очень востребована на рынке труда. Квалифицированные специалисты в этой области нарасхват, отрасль развивается быстро.

Конечно же для работы в этой профессии обязательно нужно высшее профессиональное образование по этой специальности – среднее профессиональное образование может подойти разве только операторам свадеб и семейных торжеств. У профессионального видеооператора, работающего на телевидении или в кинематографе, очень много обязанностей: он не только выезжает на съемки вместе с корреспондентом, но до и после съемки принимает участие в обсуждении сюжета, составляет план съемок, исполняет роль постановщика репортажных съемок, отвечает за качество и количество отснятого видеоматериала. контролирует работоспособность съемочной аппаратуры (камеры, микрофона и т.п.), подготавливает студию к прямому эфиру или записи. И это далеко не полный перечень обязанностей.

Специальность видеооператора можно получить во Всероссийском государственном университете кинематографии, Государственном институте телевидения и радиовещания, на специализированных курсах при кинокомпаниях. Как правило, выпускники получают высокие профессиональные навыки, но не всегда знакомы со спецификой и тонкостями «принимающей их стороны». И концерты классической музыки – яркий тому пример.

Говорят, что в пресс-службах музыкальных театров и коллективов возникает паника, когда они видят фамилию нового видеооператора, который к ним приедет снимать репортаж. В голове проносится живописная картина, как новичок будет ходить по залу во время исполнения в поисках «лучшей картинки». Именно на пианиссимо ему нужно будет переставить камеру с соответствующим щелчком (с этим звуком не сравнится даже отряд бабушек, разворачивающих с шумом конфетки), из-за кулис во время симфонии выйдет на сцену (дирижера ведь нужно снять лицом!), к пианисту и роялю подойдет поближе (главное, чтобы крышка рояля не упала), и, конечно же, в самый подходящий момент демонстративно повернется с камерой в зал, чтобы запечатлеть вдохновенные лица слушателей. До выступления обязательно за кулисами будет снимать дирижера очень близко и с ярким светом (такую вспышку света в лоб получал каждый дирижер перед выходом на сцену), ну а после выступления, за кулисами ни один музыкант не укроется от его рабочей камеры: проход музыкантов – тоже важная часть съемки. И все – ради красивого, профессионального репортажа.

Но вот этикет концерта классической музыки как раз предполагает другое: концерт – это некое таинство, действо, которое творят на сцене музыканты. Именно здесь рождается музыка, высокое искусство. Слушатели погружаются в атмосферу нового, рождаемого здесь и сейчас мира эмоций. Поэтому любое шуршание, шум, звонок телефона, разговор, и уж тем более хождение, перемещение воспринимается как разрушение. Слушатель простит музыканту его мелкие огрехи, неточности, но не простит уничтожение ауры этого нового, столь желанного его душе мира.

Донести это до видеооператора, который не так хорошо знаком с миром классической музыки, весьма не просто. Видеооператор, как правило, считает, что лучше знает, как нужно выполнять свою работу (и здесь никто с ним не будет спорить). Тем более, что он уж точно лучше понимает, какая должна быть картинка, чтобы ее смотрели зрители по ТВ, смотрели с упоением и восхищались прошедшим концертом.

Найти ту самую «золотую середину», компромисс весьма не просто. Возможно, обучение видеооператоров именно в профильных учреждениях помогло бы решить эти проблемы. Видеооператор-музыкант понимал бы суть происходящего на сцене, знал бы строение симфонического цикла, оперы, а, как следствие, понимал бы, когда и где лучше снимать и где главный смысловой центр драматургии, где главная партия и кто ее исполняет, и многие другие тонкости, которые, возможно, по-другому бы акцентировали концерты и спектакли.

Сейчас большинство видеооператоров снимают утром репортаж государственных заседаний и встреч, днем – открытие новой дороги или школы, а вечером – концерт. Конечно, при таком разнообразии сюжетов не всегда удается уловить и усвоить особенность съемки академических концертов: многие операторы в оперных театрах или в филармонии ведут съемку также, как и на концертах поп-исполнителей, где можно почти всё. Единственным исключением является, пожалуй, телеканал «Культура», где видеооператоры за много лет уже не только знают все условия работы с музыкантами, но и каждый закоулок залов и театров, а, следовательно, и места, лучшие для съемки «красивой картинки».

Конечно вопрос с профессиональными кадрами, выпущенными в специализированных музыкальных учебных вузах, существенно снял бы многие проблемы и напряженность. Но остается вопрос: сколько нужно выпускать в год видеооператоров, хорошо понимающих тонкости мира классической музыки, чтобы они стали востребованы? Существует телеканал «Культура». Но нужны ли будут они другим телеканалам? И какая программа обучения должна быть у видеооператора, чтобы он был везде востребован? Или в профильных вузах ввести цикл лекций, касающийся специфики съемки спектаклей, концертов и др. И может быть с привлечением той самой «принимающей стороны». Словом, вопросов здесь много.

Мнения экспертов:

Эдуард Фертельмейстер – народный артист России, профессор, ректор Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки: «Получать специальность видеооператора в консерватории считаю делом маловероятным и нецелесообразным, а вот специализацию «видеооператора музыкальных программ» – делом важным и возможным. С этой целью, мне кажется, необходимо разработать программу по системе дополнительного образования (2-х годичную, годовую, курсом с дипломом «по переподготовке»). Это возможно осуществить на факультете дополнительного образования. При заинтересованности, возможно и в нашей консерватории. Дополнительное образование – это платные образовательные услуги. Государственных стандартов для подготовки видеооператора, специализирующегося на музыкальных программах, нет. Поэтому сначала необходимо получить (иметь) базовое образование, скажем, во ВГИКе, потом дополнительное в консерватории».

Андрей Ноздреватых – руководитель отдела информационных программ радио «Орфей»: «Мне кажется, сегодня на рынке дефицит таких специалистов, если не сказать, что вообще вакуум. Академическое искусство активно развивается не только в Москве и Санкт-Петербурге. Есть замечательные поставки региональных музыкальных театров, в областных филармониях работают симфонические оркестры высочайшего уровня. И всё, что делают наши коллеги у себя на родине, нуждается в грамотном, профессиональном представлении. В том числе и посредством видео. Благо, сегодня для распространения информации возможностей хоть отбавляй.

Профессиональная видеосъёмка концертов классической музыки, оперных спектаклей – это специфика. Такая же, как, скажем, и съёмка спортивных событий. При этом далеко не всякий оператор, отлично снимающий футбольный матч, хорошо снимет и авторалли. При съёмке спортивных событий картинку определяет развитие ситуации на поле. Горе тем операторам и режиссёрам, которые не покажут аудитории мяч, летящий в ворота.

При съёмке концертов классической музыки главное – это звук, музыка. Именно она определяет то, что должно быть в кадре. Партитура. Во второй части Четвёртой симфонии Чайковского гобой играет соло не потому, что я его показываю в кадре, а потому, что так написал Пётр Ильич. Он поручает мелодию гобою, гобой играет соло, поэтому я и показываю в кадре гобой. Длительность планов, их чередование определяют музыкальные фразы, сочинённые Чайковским. Поэтому отчасти вся раскадровка уже есть в партитуре. Задача операторов, режиссёров и монтажёров – прочитать и разглядеть в нотах картинку.

Когда при просмотре прямой трансляции или видеозаписи классического концерта я вижу на экране партитуру (я имею в виду не ноты, а грамотное, профессиональное чередование планов), я мысленно аплодирую съёмочной группе. Я понимаю и чувствую, что в данном случае режиссёр и операторы – это часть музыкального коллектива. Но так бывает далеко не всегда. И вместо солирующего гобоя (летящего в ворота мяча) показывают что-то другое.

Кто-то, возможно, скажет, что для съёмки концертов классической музыки достаточно только одного профессионального режиссёра, а операторам вовсе не обязательно знать, как выглядит гобой, где его место в оркестре, что такое музыкальная фраза – мол, режиссёр всё расскажет. Но возможно ли профессионально исполнить ораторию, если с нотной грамотой знаком только дирижёр?

Я убеждён, что люди, занимающиеся профессиональной съёмкой концертов классической музыки, должны быть, прежде всего, музыкантами и говорить на одном языке – языке музыки.

Должны ли их подготовкой заниматься консерватории?

В консерваториях, на мой взгляд, всё для этого уже приготовлено: есть и залы, и концерты, и молодые музыканты, нуждающиеся в том, чтобы кто-нибудь сделал видео об их выступлениях. И если не консерватории озадачатся сегодня подготовкой профессиональных режиссёров и операторов для видеосъёмки концертов и музыкальных спектаклей, то кто?»

Татьяна Тимофеева

/фото newmediasystems.net/