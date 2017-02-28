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  • К 90-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича прозвучат записи маэстро в Концертном зале радио "Орфей"

К 90-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича прозвучат записи маэстро в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей» начинает серию трансляций к 90-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича.

2 марта. Концертный зал радио «Орфей». К 90-летию со дня рождения М.Л. Ростроповича. Романсы и песни Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Шостаковича и Вила-Лобоса в исполнении Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. Записи фирмы «Мелодия».

6 марта. Концертный зал радио «Орфей». К 90-летию со дня рождения М.Л. Ростроповича. В программе – Л. ван Бетховен Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром и И. Брамс Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром. Солисты – Святослав Рихтер, Давид Ойстрах и Мстислав Ростропович. Дирижеры Герберт фон Караян (Берлинский филармонический оркестр, 1970г.) и Джордж Сэлл (Кливлендский симфонический оркестр, 1969г.)

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