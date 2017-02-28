К 90-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича прозвучат записи маэстро в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей» начинает серию трансляций к 90-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича.

2 марта. Концертный зал радио «Орфей». К 90-летию со дня рождения М.Л. Ростроповича. Романсы и песни Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Шостаковича и Вила-Лобоса в исполнении Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. Записи фирмы «Мелодия».