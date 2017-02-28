"Еврорадио представляет" концерт Симфонического оркестра Итальянской Швейцарии

1 марта в Концертном зале радио «Орфей» «Еврорадио представляет» концерт Симфонического оркестра Итальянской Швейцарии под управлением Владимира Ашкенази, солист Евгений Кисин. В программе произведения Л. ван Бетховена – Концерт №3 и Симфония №1.

Оркестр итальянской Швейцарии был основан в 1933 году как камерный состав итальянского радиовещания в Лугано. С 1935 г. официально назывался Оркестром радио и телевидения итальянской Швейцарии. В репертуаре коллектива большой пласт современной музыки. За пульт оркестра становились Пьетро Масканьи, Артюр Онеггер, Пауль Хиндемит, Лучано Берио, Дариюс Мийо, Ханс Вернер Хенце, Игорь Стравинский, а Рихард Штраус специально для оркестра написал Дуэт-концертино Op. 147. В 2008—2010 гг. главным приглашённым дирижёром оркестра был Михаил Плетнёв, в 2013 году – Владимир Ашкенази.

/фото orchestradellasvizzeraitaliana.ch/