«Ноев ковчег» приплыл в Москву

В Музыкальном театре имени Н. Сац прошла новая серия премьерных показов детской оперы Бенджамина Бриттена «Ноев ковчег». Режиссеры и художники-постановщики, Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, работая в команде с теми же художниками по костюмам, Ольгой и Еленой Бекрицкими, в прошлом сезоне получили «Золотую маску» за постановку детской оперы Петра Поспелова «Путешествие в Страну джамблей» в Перми.

Бенджамин Бриттен, плодовитый британский композитор, которому Дмитрий Шостакович посвятил свою Четырнадцатую симфонию, и чье творчество в последние пару лет стало вызывать особый интерес в России, писал и детские произведения. В его «Маленьком трубочисте» главные герои – дети, а в «Игре на воде» партий для взрослых нет вообще. В «Ноевом ковчеге» же дети поют ангельские хоры, в то время, как профессиональные солисты исполняют роли главных действующих лиц. Эта опера была написана по религиозному сюжету миракля XVI века из цикла Честерских тайн. Премьера состоялась летом 1958 года в церкви Орфорд в рамках Альдебургского фестиваля. Изначально композитор предполагал исключительно церковное исполнение оперы, но впоследствии она попала на театральную сцену, где прекрасно чувствует себя до сих пор.

В прошлом сезоне к «Ноеву ковчегу» Бриттена обратился Петербургский театр «Зазеркалье», где она исполнялась с субтитрами на староанглийском языке. Для постановки в Театре Сац перевод сделал музыкальный критик и либреттист Алексей Парин.

Создатели оперы ушли далеко от натуральности. На сцене нет ни огромного ковчега, ни домика Ноя, луна и солнце из проволоки, а вместо животных – их анимированные изображения в рамках. Ангелы, своим видом напоминающие пришельцев из фантазийных фильмов, держат в руках куклы Ноя и его родственников и управляют ими. Так в повествовании возникают условность и отстраненность. А обилие неоновых оттенков синего, фиолетового и зеленого придает опере «космичность».

Начинается «Ковчег» с обобщенного экскурса в истории про Адама и Еву, Каина и Авеля. Их герои тоже похожи на инопланетных созданий. Древо познания со светящимися лампочками вместо плодов собрано из массивных черных шлангов, что опять же работает на фантастичность. Самый неожиданный и вызывающий бурные эмоции у маленьких зрителей персонаж – одновременно похожий на робота и статую египетского фараона Великан. Как утверждает Вячеслав Игнатов, этот герой «пришел» в «Ноев ковчег» из апокрифических текстов Евангелия.

Музыка оперы насыщенна и эклектична. Здесь можно услышать и молитвенные интонации, и джазовые, и даже мотивы «Dies Irae». Небольшим оркестром управляет молодой дирижер Сергей Михеев, который работает в Театре Сац с конца 2011 года и за это время, помимо "Ноева ковчега", заимел в своем репертуаре уже пять оперных работ. Под его руководством оркестр звучит сочно и прекрасно балансирует с солистами и хором.

Ребята из Детской оперной студии театра находятся на сцене почти все действие. Они ловят животных для ковчега, создают волны на тканевом полотне потопа, поют и танцуют.

Часовая детская опера на Малой сцене Театра Сац – космическое путешествие по библейскому сюжету, которое заканчивается хэппи эндом: Ной со товарищи благополучно сходит на землю, а всемогущий бог обещает больше не наказывать грешников потопами.

Наталия Сергеева

Фото: Елена Лапина для teatr-sats.ru