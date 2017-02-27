К 70-летию Гидона Кремера прозвучат его записи в Концертном зале радио "Орфей"

27 февраля в Концертном зале радио «Орфей» к 70-летию Гидона Кремера прозвучат концерты В.А. Моцарта (Венский симфонический оркестр под управлением Г. Кремера), Я. Сибелиуса (ГСО СССР под управлением Ю. Темирканова) и А. Шнитке (Лондонский симфонический оркестр под управлением Г. Рождественского). Записи фирмы «Мелодия».

Гидон Кремер родился 27февраля 1947 года. Начал учиться игре на скрипке в возрасте 4 лет и в 1965 году стал учеником Давида Ойстраха в Московской консерватории. Завоевывал множество престижных наград, в том числе на Международных конкурсах им. П.И.Чайковского в Москве и Паганини в Генуе, и другие.

Он выступал на всех престижных сценах мира с самыми знаменитыми оркестрами Европы и Америки и делал записи с такими выдающимися дирижерами современности, как Леонард Бернстайн, Кристоф Эшенбах, Николаус Арнонкур, Герберт фон Караян, Риккардо Мути.

Репертуар артиста необычайно широк и охватывает все великие музыкальные произведения для скрипки. Гидон Кремер также исполняет произведения российских и восточно-европейских композиторов, среди которых есть сочинения, посвященные ему.

Глубоко преданный камерной музыке, он основал в 1981 году музыкальный фестиваль в небольшой австрийской деревне Локенхауз, который стал реальным воплощением его мечты о том, чтобы музыка преодолела все языковые и культурные барьеры. С 1992 года музыканты Локенхауза выступают по всему миру под именем «Кремерата музика». По случаю празднования 200-летия со дня рождения Франца Шуберта в 1997 году они гастролировали по всей Европе, включая выступления на фестивале в Зальцбурге.

Гидон Кремер записал более 100 компакт-дисков. В ноябре 1996 года Гидон Кремер основал камерный оркестр «КРЕМЕРАТА БАЛТИКА», чтобы способствовать развитию выдающихся молодых музыкантов Балтийских государств. Он регулярно гастролирует с этим оркестром в Европе, США и Азии.

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"Крылья будней". Чулпан Хаматова. Гидон Кремер

Победители. Татьяна Гринденко и Гидон Кремер

/фото gidonkremer.net/