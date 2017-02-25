Юбилейный вечер Ларисы Гергиевой в Концертном зале радио "Орфей"

26 февраля в Концертном зале радио «Орфей» юбилейный вечер Ларисы Абисаловны Гергиевой «50 лет творчества». Концерт солистов Академии молодых певцов Мариинского театра: сопрано Марии Баянкиной, Ольги Пудовой, Антонины Весениной и Натальи Павловой, меццо-сопрано Юлии Маточкиной и Екатерины Сергеевой, тенора Ильи Селиванова, баритонов Григория Чернецова и Ярослава Петряника. В концерте принимает участие симфонический оркестр Московской государственной консерватории под управлением Тимура Зангиева. Запись из Большого зала консерватории от 20.02.2017г.

Л.А. Гергиева является выдающейся творческой личностью, одним из лучших педагогов по вокальному искусству, директором и председателем жюри многих престижных вокальных конкурсов, в том числе, международных конкурсов имени Римского-Корсакова, Павла Лисициана, Елены Образцовой, «Опера без границ», Всероссийского конкурса вокалистов имени Надежды Обуховой, Международного фестиваля «В гостях у Ларисы Гергиевой» и фестиваля моноспектаклей «Арт-Соло» (Владикавказ).

Л.А. Гергиева является художественным руководителем Академии молодых певцов Мариинского театра. Ее незаурядные организаторские способности и высочайшие профессиональные качества позволяют готовить в Академии уникальных, выдающихся исполнителей, получивших мировой признание. Ни одна оперная премьера Мариинского театра не проходит без участия певцов Академии. За свою творческую жизнь Лариса Гергиева воспитала 96 лауреатов Всесоюзных, Всероссийских и международных конкурсов.

Лариса Гергиева более 30 раз становилась лучшим концертмейстером на вокальных конкурсах, в том числе на международном конкурсе Би-Би-Си (Великобритания), конкурсах имени Чайковского (Москва), Шаляпина (Казань), Римского-Корсакова (Санкт-Петербург), Дягилева (Пермь) и многих других. Выступает на прославленных мировых сценах: Карнеги-холл (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Вигмор-холл (Лондон), Ла Моне (Брюссель), Гранд-театр (Люксембург), Гранд-театр (Женева), Гюльбенкян-центр (Лиссабон), театр Колон (Буэнос-Айрес), Большой зал Московской консерватории, Большой и Малый залы Санкт-Петербургской филармонии. В репертуаре Ларисы Абисаловны более 100 оперных постановок, которые она подготовила для различных театров по всему миру. С 2005 года является художественным руководителем Государственного театра оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания (Владикавказ).