Концерт Роландо Вилласона в Концертном зале радио "Орфей"

22 февраля в Концертном зале радио «Орфей» «Еврорадио представляет» концерт к юбилею Роландо Вилласона. В программе – арии из опер и неаполитанские песни.

Роландо Вилласон — признанная звезда мировой оперной сцены, певец, заслуживший великолепные отзывы критиков и любовь публики, один из самых разносторонних людей мира искусства, совмещающий оперную карьеру с деятельностью театрального режиссера, писателя и ведущего на телевидении. Пресса восторженно пишет о его уникальном голосе и необыкновенном чувстве сцены: «звук его голоса феноменален… немногим тенорам со столь же сильным голосом удались бы такие pianissimi» (Süddeutsche Zeitung), «его мастерство все так же удивительно — он нераздельно соединяет звук, смысл и движение в бескомпромиссном поиске достоверности» (Guardian).

На протяжении многих лет певец сотрудничает с Берлинской государственной оперой, где его выступления с Даниэлем Баренбоймом завоевали признание как критиков, так и зрителей. Среди главных ролей тенора, исполненных в этом театре, — Хозе в новой постановке «Кармен» Ж. Бизе, Альфред в «Травиате», Де Грие в «Манон» и Ленский в «Евгении Онегине» П. Чайковского, а также одна из его «коронных» партий — Неморино в опере Г. Доницетти «Любовный напиток».

Роландо Вилласон совершил множество концертных турне, в рамках которых выступал на лучших площадках и в сопровождении ведущих оркестров: на «Неделе Моцарта» в Зальцбурге с Венским филармоническим оркестром, в Барбикан-центре и Королевском фестивальном зале в Лондоне, Театре Елисейских полей и Зале Плейель в Париже, в Парижской, Берлинской и Кельнской филармониях, Фестивальном театре Баден-Бадена, Гевандхаусе в Лейпциге, Академии Санта Чечилии в Риме, Карнеги-холле в Нью-Йорке, а также при полных аншлагах в Майами, Ванкувере, Токио, Тулузе, Монте-Карло, Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Цюрихе, Риме, Афинах, Стамбуле, Мадриде, Копенгагене и Хельсинки.

Дискография Роландо Вилласона огромна. Певец сотрудничает со звукозаписывающими кампаниями EMI / Virgin Classic и Decca. В 2007 году он заключил эксклюзивный контракт с компанией Deutsche Grammophon, в рамках которого были записаны альбомы с оперными дуэтами вместе с Анной Нетребко и CD и DVD «Травиаты» в постановке Зальцбургского фестиваля. В 2008 году вышел первый сольный альбом Вилласона на Deutsche Grammophon. Все вышедшие на сегодняшний день релизы стали бестселлерами, получив золотой и платиновый статус в Германии и Австрии.

Роландо Вилласон — лауреат множества престижных наград, имеет звание Кавалера Ордена искусств и литературы — одного из высочайших знаков почета в области искусства и литературы Франции. Является послом международного благотворительного фонда Red Noses Clown Doctors. Член знаменитого французского общества интеллектуалов «Коллеж патафизики».

/фото rolandovillazon.com/