О проекте "Кинозвук" расскажут в прямом эфире радио "Орфей"

22 февраля в прямом эфире радио «Орфей» Дмитрий Бахадырович Набиджанов расскажет о проекте «Кинозвук».

«Кинозвук» - это ежегодный музыкальный фестиваль - перформанс, в котором симфонический оркестр и другие музыкальные коллективы исполняют живую музыку из популярных фильмов, сериалов, мультфильмов и видеоигр.

Во время выступления артистов, на большие экраны проецируются тематические видеофрагменты. Это создает неповторимый эффект: зритель погружается в атмосферу, реверсивно отличающуюся от привычного восприятия сюжета через экран. В «Кинозвуке» - музыка выходит на первый план, а видеоряд выступает в качестве фона.