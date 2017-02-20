Симфонический оркестр Финского радио в Концертном зале радио "Орфей"

21 февраля в Концертном зале радио «Орфей» праздничный концерт к 100-летию Независимости Финляндии. Исполнители – Симфонический оркестр Финского радио под управлением Ханну Линту, солист Никита Борисоглебский (скрипка). В программе произведения П. Чайковского (Сюита из балета «Лебединое озеро»), Я. Сибелиуса (Концерт для скрипки с оркестром) и Л. ван Бетховена (Симфония №3). Запись из Большого зала консерватории от 12.02.2017г.

В Большом зале Московской консерватории выступил один из ведущих музыкальных коллективов Финляндии — Симфонический оркестр Финского радио. Концерт в Москве открывает российский гастрольный тур Симфонического оркестра Финского радио, приуроченный к 100-летию провозглашения независимости Финляндии. Коллектив выступит Санкт-Петербурге и Выборге.

Симфонический оркестр Финского радио был основан в 1927 году в Хельсинки как музыкальный коллектив финской радиокомпании Yle (Suomen Yleisradio — «Финское телерадиовещание»). Первоначально состоял всего из десяти музыкантов. В 1929 году его первым главным дирижёром стал Тойво Хаапанен. После Второй мировой войны оркестр был расширен и достиг к 1970-м годам полного симфонического состава.

В разные годы оркестром руководили Н.-Э. Фоугштедт, П. Берглунд, О. Каму, Л. Сегерстам, Ю.-П. Сарасте и С. Орамо. С 2013 года оркестр возглавляет Ханну Линту. Среди записей оркестра — музыка финских композиторов Я. Сибелиуса, А. Мериканто и П Хейнинена, а также интерпретации симфоний Г. Малера и К. Нильсена.

/фото rusconcert.net/