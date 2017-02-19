Памяти Николая Гедды прозвучат его записи в Концертном зале "Орфей"

20 февраля в Концертном зале радио «Орфей» памяти Николая Гедды прозвучат арии из опер зарубежных и русских композиторов, а также романсы русских композиторов, обработки русских народных песен и старинных романсов, записанные с Академическим Большим хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением К. Птицы и Л. Ермаковой.

Сын русских эмигрантов, Николай Гедда, приобрел известность певца с мировым именем, отчасти потому, что впитал в себя этническую и языковую культуру различных стран. Первым из семи языков, которые он выучил в совершенстве, был русский. Первой музыкой для него стало пение в православном храме – в то время его отчим служил регентом в русской православной церкви в Лейпциге и с юных лет начал обучать мальчика музыкальной грамоте и пению. В результате кроме церковных песнопений репертуар молодого певца составили романсы и русские народные песни.

В 1934 году после прихода Гитлера к власти семья переехала в Швецию. Там юный музыкант окончательно утвердился в решении серьёзно заняться вокалом и продолжил свое обучение под руководством тенора Мартина Эмана. Позже, за океаном, его учила пению Паола Новикова.

В начале карьеры Николая Гедду услышал Уолтер Легге - муж великой певицы Элизабет Шварцкопф, и он предсказал певцу блестящее будущее. В то время Легге был продюсером на фирме грамзаписи и многое сделал для успешной карьеры Николая Гедды и Герберта фон Караяна.

Караян постоянно включал Гедду в свои проекты. Союз этих двух великих музыкантов подарил слушателям много новых прочтений Баха и Моцарта, Орфа и Стравинского. Их сотрудничество началось в 1952-ом и прекратилось в 1966 году. К этому времени без Гедды уже не мог обойтись ни один театр - ни миланская "Ла Скала", ни парижская "Гранд Опера", ни нью-йоркская "Метрополитен".

Репертуар шведского певца был огромен: партии Гофмана в "Сказках Гофмана" Оффенбаха, Де Грие в "Манон", Альфреда, Хозе, Ленского, Вертера, Пинкертона, Артура в "Пуританах" Беллини, Сергея в «Катерине Измайловой» Шостаковича и многие другие.