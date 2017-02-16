Жюри композиторского конкурса радио "Орфей" завершило отбор работ

Завершился первоначальный отбор сочинений на конкурс молодых композиторов, учрежденный радио "Орфей". На этом этапе члены жюри отметили 11 партитур, которые прошли на следующий этап состязания.
Если сочинение было отмечено двумя и более членами жюри, оно проходило дальще. Вот список отобранных произведений:
1221 - True pleasure на стихи Ш. Бронте для сопрано и камерн. Орк.
Astoria - Astoria для стр. квартета
imagine - 4 короткие сцены по С. Беккету (для сопрано, флейты, альта, ф-но)
liberty - Квартет (несколько ощетинившийся) - для флейты, гобоя, кларнета и ударных
quasar - «У горизонта событий» для симф. орк.
Rosemary – «В поисках темы» для почти дюжины исполнителей
Sea - «О музыке ушедшего века» - Симф. поэма
sigmund freud – «Dejavu» - Для терменвокса и симф. орк.
Касабланка - Концерт для фагота и симф. орк.
морские узоры – «Морские узоры» для камерн. орк.
одинокий костер - «Звук, летящий по земле» - Симф. поэма
Одно из сочинений - "U:berspiel" для валторны соло - фигурировало в прошлом году и было подано на конкурс повторно. Правилами это не оговорено, и мы предоставили решение членам жюри. Они высказались отрицательно к самой практике повторного участия в конкурсе одной и той же работы. Это положение будет включено в правила конкурса следующего года.
Решение по второму этапу конкурса стоит ожидать после 10 марта.