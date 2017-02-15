О выставках в музее им. Бахрушина расскажут в прямо эфире радио "Орфей"

16 февраля в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» генеральный директор Театрального музея им. А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов расскажет о выставках в музее им. Бахрушина в феврале – апреле 2017 года.

В Каретном сарае Главного здания Театрального музея им. А.А. Бахрушина открывается новая выставка художника и сценографа Татьяны Спасоломской «12 этюдов заветного Сада, или жажда Аллюзий». К 85-летию кинорежиссёра Андрея Тарковского в Театральном салоне на Тверском бульваре открывается первая и единственная выставка, посвящённая его работам в театре. «Пустое пространство и вся Вселенная…» - первая персональная выставка театрального художника Татьяны Маркияновны Швец в России, в Бахрушинском музее. Она приурочена к 80-летию художника.

/фото gctm.ru/