Спектакли «Золотой маски» покажут в кино

Жители 60 российских городов смогут увидеть спектакли, номинированные на Национальную премию «Золотая маска».

Третий год у жителей регионов есть возможность увидеть лучшие образцы театрального и балетного искусства, не выезжая из родных городов, благодаря совместному проекту Национальной премии «Золотая маска» и арт-объединения «CoolConnections».

В этот раз в программу «Золотая маска в кино» вошли четыре спектакля. Два из них – «Ромео и Джульетта» Вячеслава Самодурова и «Гроза» Андрея Могучего – номинанты этого года. «Жизнь и судьба» Льва Додина и «Война и мир. Начало романа» Петра Фоменко – лауреаты премии прошлых лет. Прямые трансляции пройдут 17 февраля, 22 марта, 2 и 14 апреля. В городах, чье время сильно отличается от московского, спектакли будут показаны в записи.

Проект «Золотая маска в кино» проводится при поддержке Министерства культуры. Генеральный партнер проекта – Фонд Михаила Прохорова.

«Мы поддерживаем проект не первый год. Это не интернет-трансляция через скайп, а дорогостоящее и профессиональное действо. Спектакли идут в HD-качестве, есть возможность рассмотреть детали. Можно увидеть то, чего не видно с заднего ряда в театре. Перед спектаклем зритель совершает кинопутешествие по театральному закулисью, слышит комментарии режиссера и актеров», - рассказывает министр культуры Владимир Мединский.

Проект постоянно растет и расширяется. «За первый год у нас было около двух тысяч зрителей, а в прошлом году кинотеатры посетило порядка 10 тысяч человек. После фестиваля приходит много писем, в которых просят повторить трансляции спектаклей. Но у нас ограниченные авторские права, так что мы не все можем», - сообщила журналистам директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

За техническую часть проекта отвечает арт-объединение «CoolConnections» - российский дистрибьютор показов в кино спектаклей ведущих зарубежных театров. По словам его руководителя, Надежды Котовой, интерес к спектаклям «Золотой маски» у российского зрителя даже больше, чем к постановкам «Метрополитен-опера».

Наталия Сергеева