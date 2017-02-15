Обладатель "Грэмми" в прямом эфире "Орфея"

Сегодня гости нашего эфира - ведущие программы "Институт А. Мицкевича в гостях у радио "Орфей" Алек Лясковский и Роман Берченко. На прямой связи из Америки - лауреат "Грэмми" этого года, российский бас Николай Диденко.

Разговор пойдет об альбоме хоровых сочинений Кшиштофа Пендерецкого "Penderecki Conducts Penderecki", который в прошлое воскресенье был удостоен премии "Грэмми". Альбом был записан на лейбле Warner Classics. В записи принимали участие Варшавский национальный хор и Варшавский филармонический оркестр. Дирижер - Кшиштоф Пендерецкий.

В эфире прозвучат фрагменты альбома"Penderecki Conducts Penderecki".

Начало в 17:00 (мск)

Алек Лясковский - известный польский журналист и музыковед, сотрудник Института Адама Мицкевича в Варшаве, автор и ведущий проекта "Институт Адама Мицкевича в гостях у Радио "Орфей".

Роман Берченко - заместитель программного директора Радио "Орфей", соведущий проекта "Институт Адама Мицкевича в гостях у Радио "Орфей".