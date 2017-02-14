Николай Диденко получил "Грэмми"

Российский бас Николай Диденко в составе международной команды получил "Грэмми" за альбом хоровых сочинений Пендерецкого "Penderecki Conducts Penderecki", записанных под управлением автора. В записи принимали участие Варшавский национальный хор и Варшавский филармонический оркестр.





Николай Диденко. Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Альбом "Penderecki Conducts Penderecki" - лауреат "Грэмми""

Альбом "Penderecki Conducts Penderecki" - лауреат "Грэмми""





Этот альбом в конце ноября прошлого года звучал в нашем эфире в рамках цикла "Институт Адама Мицкевича в гостях у радио "Орфей". Программа была посвящена дню рождения Кшиштофа Пендерецкого, который композитор празднует 23 числа. Так наши слушатели оказались одними из первых, кто смог познакомиться с записью "Penderecki Conducts Penderecki".

В числе претендентов на "Грэмми" в номинации "Лучший сольный вокальный классический альбом" была Анна Нетребко. Но певица осталась без награды. Церемония вручения премии прошла 12 февраля в Лос-Анжелесе.

Напомним, что премия была создана в 1957 году, когда мир отмечал 80-летие изобретения Томасом Эдисоном граммофона. Отсюда возникло и название, и форма призовой статуэтки.