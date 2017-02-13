Анатолий Кролл в прямом эфире радио "Орфей"

15 февраля в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» джазовый дирижёр, композитор, пианист, аранжировщик, народный артист России Анатолий Кролл. Речь пойдет о концерте фестиваля «Очарование джаза», который состоится 19 февраля в Светлановском зале Дома музыки.

Фестиваль «Очарование джаза» ежегодно дает возможность услышать наиболее талантливых и прекрасных исполнительниц, представляющих «лицо» российской джазовой сцены. Каждая из участниц фестиваля давно завоевала своим творчеством любовь публики и уважение профессионалов. Недаром с легкой руки продюсера фестиваля, народного артиста, бэндлидера и композитора Анатолия Кролла проект получил свой девиз: «Мы любим их джаз! Мы любим их в джазе!»

В программе фестиваля принимают участие известная джазовая певица Анна Бутурлина, Виктория Каунова, названная Анатолием Кроллом «одним из лучших джазовых голосов России», а также лауреат целого ряда международных фестивалей, лидер группы AllSeeBand Ольга Синяева. Юлиана Рогачева, единственная россиянка, удостоенная звания лауреата престижнейшего европейского джазового конкурса в Монтрё (Швейцария), выступит в сопровождении джазового квартета Алексея Чернакова. Наталья Смирнова-Бутман – еще одна молодая восходящая звезда российского джаза, пианистка, вокалистка, аранжировщик и композитор.

/фото mmdm.ru/