К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта цикл в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей» продолжает цикл концертов, посвященных 220-летию со дня рождения Франца Шуберта.

14 февраля . Концертный зал радио «Орфей». К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. В программе – вокальный цикл Ф. Шуберта «Лебединая песня». Исполнители – Ирина Соломатина-Тиссо (сопрано) и Владимир Юрыгин-Клевке (ф-но). Запись из Рахманиновского зала консерватории от 2.01.2017г.

15 февраля . Концертный зал радио «Орфей». «Еврорадио представляет». К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. В программе – музыка к пьесе «Розамунда, принцесса Кипра» и Симфония №4 «Трагическая». Исполнители – Агата Шмидт (контральто), хор радио Франс, Национальный оркестр Франции и оркестр Итальянской Швейцарии. Дирижер Кристиан Захариас.

16 февраля . Концертный зал радио «Орфей». К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. Камерные произведения композитора исполняют виолончелист Давид Герингас, пианистка Татьяна Герингас и «Петерсен-квартет» (Германия). Фестиваль «Декабрьские вечера С. Рихтера». Запись из Музея изобразительных искусств им. Пушкина от 02.12.1997г.