К 85-летию Евгения Кибкало в Концертном зале радио "Орфей" прозвучат его записи

К 85-летию Евгения Гавриловича Кибкало 12 февраля в Концертном зале радио «Орфей» прозвучат арии из опер Моцарта, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Прокофьева, кантата «Весна» С. Рахманинова, песни советских композиторов в исполнении выдающегося певца. Записи фирмы «Мелодия».

Евгений Гаврилович Кибкало – известный певец с неповторимым бархатным голосом, удивительным по чистоте, с потрясающими низами и фактурными, яркими верхними нотами.

Он родился в Киеве 12 февраля 1932 года. Раннее детство Евгения прошло в деревне, в бедной семье, но отец сделал всё возможное, чтобы сын получил образование в спецшколе военно-воздушных сил в Днепропетровске. Во время учёбы в 40-е годы брал уроки пения в оперной студии при Дворце Ильича. Неповторимый талант оперного пения у молодого человека заметил Иван Назаренко — преподаватель из Московской консерватории, куда без экзаменов забрал Евгения для продолжения учёбы в 1951. Сразу его голос по тембру специалисты отнесли к басу, но позднее известный преподаватель Политковский развил в нем прекрасный баритон. В 1956 Евгения Гавриловича приняли солистом в Большой театр после исполнения партии в опере «Царская невеста».

Первый фильм с Евгением Кибкало вышел на экраны в 1958 году. Режиссёр Тихомиров выбрал его из множества претендентов, дав озвучить Онегина в киноленте-опере «Евгений Онегин». Дальше были ещё пять фильмов с вокальными партиями, но делом жизни оставалось живое пение на оперной сцене.

Голос молодого певца был настолько неповторимым, что его с радостью пригласили в 1963 на стажировку в Милан в театр Ла Скала, а в 1970 г. Евгений Гаврилович заслуженно получил награду — Народный артист РСФСР за вклад в искусство, за свой шикарный лирико-драматический баритон, имеет орден Трудового красного знамени.

В 1976 году Кибкало постигло несчастье, из-за постоянного перенапряжения произошло кровоизлияние в голосовые связки, появилась фиброма, переросшая в узел. Операцию сделали неправильно, и артист потерял голос. Пришлось перейти работать наставником оперной труппы, в 1979 г. стал преподавателем в Московской консерватории, где в 1993 получил учёное звание «профессор».