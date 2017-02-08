Аскар Абдразаков: "Силой музыки хочется отвести людей от катастроф"

Знаменитый бас — о донкихотстве, традициях Шаляпина и постоянном движении.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии

9 февраля в Большом зале Петербургской филармонии с большим сольным концертом выступит Аскар Абдразаков. С певцом, которого в мире называют наследником Шаляпина, встретился корреспондент «Известий».

— Аскар Амирович, первое отделение вашей программы будет связано с образом Дон Кихота. Дань Шаляпину?

— Во многом — да. Обычно басы включают в свои сольные программы арии из опер Верди или Мусоргского. Мне же захотелось представить петербургской публике что-то более раритетное. Первое отделение состоит из сочинений трех французских композиторов. Это Жюль Массне, писавший оперу «Дон Кихот» в расчете на то, что заглавную партию споет Федор Иванович Шаляпин. Это Жак Ибер, тоже для Шаляпина написавший вокальный цикл «Песни Дон Кихота». Они стали, по сути, саундтреком к фильму 1930-х, где в роли Дон Кихота снялся Федор Иванович. Третий композитор — Морис Равель, автор «Трех песен Дон Кихота».

— Наше время располагает к донкихотству?

— Тема любви — вне времени. Вернее, она присутствует в любом времени, каким бы оно ни было. Сегодня, когда по телевизору постоянно показывают войны, необходимо петь о любви. Не только к любимой женщине, как поет Дон Кихот Дульсинее, но и о любви к ребенку, к родителям. Очень хочется силой музыки отвести людей от катаклизмов и катастроф.

— Вполне шаляпинская мысль…

— Действительно, так получается… Я родился в Уфе, где Федор Иванович начинал свою певческую карьеру и где этот факт очень ценят. В прошлом году, кстати, в Уфе впервые прошел конкурс вокалистов имени Шаляпина, и мне предложили возглавить жюри. Потом, Шаляпин — уроженец Казани, где проводится старейший российский оперный фестиваль его имени. В Казани на конкурсе Шаляпина я когда-то получил первую премию. А не так давно стал художественным руководителем Дачного фестиваля имени Шаляпина в Плёсе. Почему Плёс? Этот городок так понравился Федору Ивановичу, что он выкупил в его окрестностях землю и построил дом, ставший для него и его семьи летней дачей. Тень Федора Ивановича как будто преследует меня. Но это же здорово! Это был человек с такой харизмой, таким прекрасным нутром…

— Вы выросли в Башкортостане. На родине выступаете?

— Сейчас, когда я живу в очень интенсивном графике и работаю нон-стоп, приезжаю туда редко. Но, если меня приглашают выступить, и эти даты у меня свободны, то, конечно, соглашаюсь. Тем более, появляется возможность повидать маму — она живет в Уфе.

— А с братом, тоже знаменитым басом Ильдаром Абдразаковым, часто пересекаетесь? У вас есть общие проекты?

— В данный момент нет, поскольку у Ильдара своя семья, свои предложения и контракты. Кстати, за рубежом немногие знают, что мы братья. Иногда меня спрашивают: «А Ильдар что, твой родственник?» А узнав, что он мой родной брат, интересуются, кто из нас старше. Я шутя отвечаю: «Ну конечно он, что вы!» И люди верят. Хотя я на несколько лет старше. С братом у нас очень доверительные отношения, я очень люблю Ильдара.

— Вам интересен национальный башкирский репертуар?

— Не столько репертуар, сколько национальные башкирские песни. Меня много раз просили их исполнить и записать, но для этого нужно время. С мелодикой национальных песен нужно вырасти. Чтобы поймать мелизмы, которые есть в башкирских песнях, необходим скрупулезный труд, а значит, опять же время. Но когда-нибудь я обязательно исполню и запишу их.

— Вы год были министром культуры Башкортостана. Нет ли у вас желания вернуться к управленченской работе?

— Если это будет в сфере искусства, возможно. Но к министерскому портфелю возвращаться не хочу.

— Пишут, что ваша жена Наталья оставила ради вас работу в Госдуме. Приобщаете ее к миру музыки?

— Конечно. Наталья — исполнительный директор конкурса оперных певцов имени Римского-Корсакова в Тихвине, она помогает мне на фестивале в Плёсе. Без ее помощи сложно. Кроме того, она выступает и в качестве продюсера, когда ее просят организовать спектакли или концерты. Вообще по образованию моя жена режиссер, окончила Московский институт культуры. Так что сейчас Наталья как раз на своем месте.

— Вы однажды обмолвились, что когда-нибудь, может, возьмете учеников. С тех пор что-то изменилось?

— Брать себе ученика — это очень ответственно. Ты ведь строишь его судьбу музыканта. Вот с таким педагогом мне повезло в Уфе — это Миляуша Галеевна Муртазина. Мой папа был режиссером башкирского телевидения, делал фильмы — в том числе о национальной культуре. В одном из фильмов он снимал нашего выдающегося певца Радика Гареева. Именно он и посоветовал отцу: "Отвези сына к Миляуше, пускай она его прослушает". И я, уже десятиклассник, до этого не обучавшийся музыкальной грамоте, пошел к Миляуше Галеевне. Так меня все больше стало увлекать певческое поприще…

— Что вы посоветуете молодым людям, начинающим свой путь в искусстве?

— Нельзя останавливаться — творческий человек должен быть всегда в движении. Надо пользоваться возможностью участвовать в международных конкурсах, выезжать, показываться. И никогда нельзя ограничиваться только своей профессией. Нужно быть развитым всесторонне: читать книги, ходить в музеи, на лекции. Чтобы хорошо и красиво петь, нужно нести мысль, а она из воздуха не берется. Все эти впечатления образуют тебя, и такие преобразования зрители улавливают интуитивно. Человек выходит на сцену, начинает петь — и его интересно или неинтересно слушать. Голос выдает очень многое.

— То есть, вопреки известному выражению, для вас зеркало души — голос?

— Абсолютно. Я воспринимаю людей прежде всего через голос. Вслушиваюсь — и кажется мне, что понимаю психологию человека, даже секреты его нутра.

— Обычно люди с трудом воспринимают свой голос в записи. А как на это реагируют оперные певцы — с их-то красивыми поставленными голосами?

— Так же. Боже мой, кажется, это невозможно слушать! Но мне коллеги говорят: «Успокойся, Аскар, мы все не признаем себя в записи, это нормально». Но слушать себя необходимо для профессии: скажем, чтобы понимать, как звучит у тебя та или иная фраза.

— Вы ведете свою программу на радио «Орфей». Казалось бы, зачем вам радио при вашей занятости?

— Идея возникла спонтанно, за чашкой кофе. Мне предложили: «Аскар, у тебя хорошее слово, ты грамотно говоришь… Может, придумаем программу у нас на радио?». Это меня заинтриговало. И появилась передача «Гримерка «Орфея». Сначала были опасения: справлюсь ли? Все-таки я не профессиональный журналист. Может, это и помогает — провокационных вопросов не задаю, можем беседовать на любые темы. И это заведомо снимает напряжение, раскрепощает. А мне участие в этой программе важно для внутреннего развития. Ведь я встречаюсь с такими талантливыми людьми — помимо всего прочего, это просто очень-очень интересно.

Справка:

Солист Мариинского театра Аскар Абдрзаков выступает на лучших сценах мира, в числе которых Большой театр, «Метрополитен-опера», «Ла Скала», Парижская опера, Баварская опера и др. Репертуар артиста включает ведущие партии оперного репертуара — Бориса («Борис Годунов»), Аттилы («Аттила»), Филиппа II («Дон Карлос»), Захарии («Набукко»), Банко («Макбет»), Фиеско («Симон Бокканегра»), Дон Кихота («Дон Кихот») и др. Народный артист Республики Башкорстан.

Источник: izvestia.ru





