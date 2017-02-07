Дрезден правит бал

Тихая, если не сонная, немножко провинциальная столица Саксонии Дрезден в середине зимы вдруг оживает, становясь центром притяжения для сливок немецкого, или даже шире – европейского общества. Высший свет Федеративной республики и Европейского союза, скорее буржуазный, нежели аристократический, устремляется в начале февраля под своды Земперопер – неоренессансного дома Саксонской государственной оперы, безупречного в гармоничном сочетании барочной пышности и возрожденческой ясности мысли творения великого архитектора Готфрида Земпера. Знаменитый театр традиционно принимает в это время Дрезденский оперный бал, уверенно конкурирующий не только с аналогичными мероприятиями в других немецких городах (например, во Франкфурте или Нюрнберге), но даже с самой Веной.

В этом году он уже 12-й. Смело перешагнув во второй десяток, бал не снижает своего уровня – это роскошная светская тусовка, не уступающая самым известным конкурентам ни в чем – ни программой, ни составом артистов или гостей, а некоторых и превосходящая. За прошедшие годы вип-гостями праздника в Дрездене были действующие главы государств и правительств, такие, например, как президент России Владимир Путин или королева Швеции Сильвия, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер или президент Сенегала Маки Салл, выдающиеся немецкие политики прошлого – Ганс-Дитрих Геншер, Роман Херцог или Кристиан Вульф, представители мира искусства и шоу-бизнеса – Хосе Каррерас, Жерар Депардье, Катрин Денев, Орнелла Мути, Надя Ауэрман, Наоми Кэмпбелл, Настасья Кински, Рене Папе, Курт Мазур и многие другие. В этом году заметными фигурами на балу оказались немецкая кинозвезда Клаус Мария Брандауэр, саудовский принц Салман бен Абдул-Азиз и пр. Открывал бал по традиции действующий премьер Саксонии, этнический славянин (лужицкий серб) Станислав Тиллих.

Бессменным руководителем дрезденского бала является профессор Ханс-Йоахим Фрай – известный импресарио и оперный режиссер, в частности, ставивший немало на постсоветском пространстве (в Москве, Владивостоке, Улан-Удэ и Минске), организатор вокального конкурса итальянской арии «Competizione dell’Opera» (гостившего в Минске и в Москве соответственно в 2011, 2012 и 2016 годах) и интендант Брукнеровского фестиваля в австрийском Линце.

Активные культурные связи с Россией, которые неустанно поддерживает и развивает профессор Фрай, сказались и на программе нынешнего бала – его вполне можно назвать балом с русским акцентом. Открылся бал «Ленинградским вальсом» (из кинофильма "Три дня до весны") молодого российского композитора Антона Лубченко – такой выбор не случаен, ведь Дрезден и Петербург являются уже более полувека городами-побратимами. Обе оперные дивы, радовавшие публику своим вокалом – из России. Первая – выступающая сегодня более всего в Вене меццо-сопрано Маргарита Грицкова, исполнившая зажигательную арию Джудитты из одноименной оперетты Легара и виртуозное рондо Анджолины из «Золушки» Россини. Вторая – набирающая международные обороты своей карьеры сопрано из Казани Аида Гарифуллина, эталонно спевшая пленительную арию Шемаханской царицы из «Золотого петушка» Римского-Корсакова. Симфоническим оркестром Средненемецкого радио дирижировал маэстро из Прибалтики Кристиан Ярви. Фольклорную лебединую феерию, когда девушки-танцовщицы искусно имитировали повадки царственных птиц, представил Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал». Не обошлось, конечно, и без Чайковского – два номера из его «Щелкунчика» послужили музыкальной основой для танца ста вальсирующих пар, открывших собственно танцевальную программу бала. Полноту картины праздника с сильным русским влиянием довершил зажигательный «Танец с саблями» из балета Хачатуряна «Гаянэ».

В классическую программу музыкальных красот бала также были включены два хора (из «Сельской чести» и «Волшебной флейты»), изумительно исполненные хором Саксонской государственной оперы. Помимо академических номеров было немало выступлений, представляющих мир шоу-бизнеса, эстрады и цирка, а, пожалуй, наибольший интерес собравшихся привлекло явление скандально-эпатажной Кончиты Вурст, победительницы одного из последних конкурсов «Евровидения», правда, на сей раз, в брючном костюме. Когда пришло время танцев для всех, место на сцене занял эстрадно симфонический оркестр имени Иоганна Штрауса под управлением Андре Рьё, предложивший попурри из шлягеров австро-немецкой и англо-саксонской музыкально-танцевальной культуры с вкраплением более экзотических элементов (например, знаменитого «Сиртаки» Теодоракиса).

Бал в Земперопер собрал около двух с половиной тысяч гостей (представителей политической, деловой и культурной элиты, СМИ и пр.), а еще около двадцати тысяч дрезденцев собралось у здания оперы на Театральной площади, где было развернуто не менее грандиозное шоу (световое, акробатическое, вокально-хореографическое), при чем связь через гигантские мониторы между залом и площадью поддерживалась постоянная на протяжении всего вечера – по всем канонам реалити-шоу.

Александр Матусевич

/фото facebook.com/SemperOpernball/