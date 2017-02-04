К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта цикл концертов в Концертном зале радио "Орфей"

К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта Концертный зал радио «Орфей» представляет цикл трансляций концертов выдающихся музыкантов, исполняющих музыку австрийского композитора.

4 февраля . Концертный зал радио «Орфей». «Еврорадио представляет». К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. В программе – Ф. Шуберт Октет. Исполнители – Вильде Франг и Филипп Бонен (скрипки), Нильс Мёнкемайер (альт), Мари-Элизабет Хекер (виолончель), Эдиксон Руис (контрабас), Рето Бьери (кларнет), Тео Плат (фагот) и Зора Слокар (валторна).

5 февраля . Концертный зал радио «Орфей». К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. В программе – произведения Ф. Шуберта для фортепиано в 4 руки. Исполняет дуэт Елены Сорокиной и Александра Бахчиева. Записи фирмы «Виста Вера».

7 февраля . Концертный зал радио «Орфей». К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. Программу «Час Шуберта» представляют пианист Н. Луганский, скрипачи В. Спиваков и Евг. Стембольский, альтистка Светлана Степченко и виолончелист Дмитрий Прокофьев. Запись из Концертного зала им. Чайковского от 29.01.2015г. Концерт организован Московской государственной филармонией.

8 февраля . Концертный зал радио «Орфей». «Еврорадио представляет». К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. В программе – Ф. Шуберт вокальный цикл «Прекрасная мельничиха», песни разных лет. Исполнители – Мауро Петер (тенор) и Хельмут Дойч (фортепиано).

9 февраля . Концертный зал радио «Орфей». К 220-летию со дня рождения Ф. Шуберта. Концерт Российского национального оркестра под управлением М. Плетнева. В программе произведения Ф. Шуберта – Увертюра из музыки к пьесе «Розамунда принцесса Кипра», Симфонии №5 и №8 «Неоконченная». Запись из Большого зала консерватории от 24.09.2008г. Концерт организован Московской Государственной филармонией.