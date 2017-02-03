Симфонический оркестр Финского радио

Александру Серафимовичу Скрябину исполняется 70 лет!

3 февраля исполняется 70 лет Александру Серафимовичу Скрябину - кандидату исторических наук, педагогу, ведущему научному сотруднику Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки, заслуженному деятелю культуры Польши.

Александр Серафимович - вице-президент Международного Скрябинского общества, президент Фонда А.Н. Скрябина, один из инициаторов и организаторов Международных конкурсов пианистов имени А.Н. Скрябина, заведующий отделом фестивалей и конкурсов Международного союза музыкальных деятелей, член Союза композиторов России. Автор более 20 работ о В.И. Сафонове, А.Н. Скрябине, В.И. Скрябиной, С.В. Рахманинове, В.В. Софроницком.

Коллектив Российского государственного музыкального телерадиоцентра от всей души поздравляет Александра Серафимовича с юбилеем и желает крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия!

Вернуться к списку новостей

stanmus.ru
kamburova.theatre.ru
9-й Конкурс молодых композиторов на радио «Орфей»

Опрос

все опросы
Включая радио "Орфей", Вы ожидаете, что...

Завершить Please select minimum {0} answer(s). Please select maximum {0} answer(s).

Рассылка

Астория
признание новая опера