Александру Серафимовичу Скрябину исполняется 70 лет!

3 февраля исполняется 70 лет Александру Серафимовичу Скрябину - кандидату исторических наук, педагогу, ведущему научному сотруднику Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки, заслуженному деятелю культуры Польши.

Александр Серафимович - вице-президент Международного Скрябинского общества, президент Фонда А.Н. Скрябина, один из инициаторов и организаторов Международных конкурсов пианистов имени А.Н. Скрябина, заведующий отделом фестивалей и конкурсов Международного союза музыкальных деятелей, член Союза композиторов России. Автор более 20 работ о В.И. Сафонове, А.Н. Скрябине, В.И. Скрябиной, С.В. Рахманинове, В.В. Софроницком.

Коллектив Российского государственного музыкального телерадиоцентра от всей души поздравляет Александра Серафимовича с юбилеем и желает крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия!