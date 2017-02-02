Кровавая драма с восточным колоритом

Театр «Геликон-опера» представил премьеру последнего оперного творения Джакомо Пуччини «Турандот».

Для создания этой грандиозной и масштабной постановки худрук и режиссер Дмитрий Бертман собрал международную команду. Из Канады прилетела до этого не бывавшая в России художница китайского происхождения Камелия Куу, которая соединила современные мультимедиа-технологии с дозированным восточным колоритом, использовав мощные возможности новой геликоновской сцены. Олицетворением бездушной китайской принчипессы стала огромная луна, похожая на планету Меланхолия из одноименного фильма Ларса фон Триера. По мере развития действия она приближается, отдаляется и даже превращается в гонг. Мастер по свету Томас Хазе, хорошо знакомый Бертману по совместным заграничным постановкам, но тоже работавший в России впервые, внес в сцены много кроваво-красного и холодно-синего на общем мрачно-черном фоне.

По режиссерскому замыслу в опере оказываются две Турандот. Одна – стройная, озаренная лунным светом, изгибающаяся и изламывающаяся немая красотка Ксения Лисанская, а другая – то злобно поджидающая на дне люков ошибки Калафа и похожая на призрак из американского хоррора, то предстающая в жутком свадебном платье (и все это время исполняющая партию) – Елена Михайленко.

Руководить музыкальной частью спектакля пригласили Владимира Федосеева, давно известного за рубежом в качестве оперного дирижера, но до сих пор не продирижировавшим на родине ни одной постановкой (концертные версии не в счет). Под его руководством оркестр «Геликона» звучал мощно и завораживающе.

В постановке нет ни одного приглашенного певца. Режиссер решил задействовать несколько составов, собранных исключительно из солистов «Геликона». Партию Турандот на пресс-показе исполнила Елена Михайленко, чей сильный и яркий голос прекрасно подошел для этой сложнейшей, пусть и не многословной, партии. Калафом был назначен Виталий Серебряков, появившийся в составе театра под конец прошлого сезона. Ему удалось воплотить образ отважного влюбленного принца и более, чем достойно исполнить знаменитую «Nessun dorma». Юлия Щербакова в роли рабыни Лиу, жертвующей своей жизнью во имя любви, подобно вагнеровской Елизавете, оказалась возвышенным образцом нежности и мягкости. Певица обволакивающими интонациями своего очаровательного голоса живо и ярко воплотила этот сценический образ.

Мы знаем, что Пуччини умер, не закончив эту оперу. Существует несколько вариантов ее окончания. Самый известный и часто исполняемый – хэппи энд с дуэтом Калафа и Турандот Франко Альфано. Дмитрий Бертман же решил завершить спектакль там, где он заканчивался у Пуччини – смертью преданной и любящей Лиу. И такой вариант отнюдь не смотрится незавершенным. В финале в напряженных позах противостояния замирают Калаф и Турандот на фоне неподвижных тел Лиу и Тимура, тем самым окончательно лишая зрителя надежды на сладкий и счастливый конец.

Наталия Сергеева

Фотографии предоставлены пресс-службой театра "Геликон-опера"