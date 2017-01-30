Надежда Аверина: "В Латвии нас долго не отпускали со сцены"

В латвийском городе Даугавпилс проходил международный фестиваль духовной музыки "Серебряные колокола", в котором приняли участие более 90 коллективов из разных стран. Гран-при фестиваля получил коллектив из Москвы - Детский хор "Весна" имени А. Пономарева под руководством профессора Московской консерватории Надежды Владимировны Авериной.

Надежда Аверина: "Я узнала об этом фестивале полгода назад. О нем было много приятных откликов. Решила проверить, и мы поехали. Этот конкурс - грандиозное мероприятие большого масштаба, там исполнялись сложнейшие программы. Все коллективы могли участвовать в 16 категориях. Мы принимали участие как детский хор в категориях "Православная музыка" и "Полифоническая музыка". Было условие, что тот коллектив, который наберет суммарно более 90 баллов, проходит на гран-при. В результате трех напряженных дней прослушиваний, которые длились с 10 утра до 9 вечера, в финал вышли 8 хоров: 5 хоров из Латвии, хор из Киева, из Могилевска и наш. Мы пели первые..."

Фото: vesna.music.mos.ru