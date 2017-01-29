Фестиваль к 70-летию Льва Конторовича в Концертном зале радио "Орфей"

Выдающийся дирижер, народный артист РФ, художественный руководитель Академического Большого хора «Мастера хорового пения», профессор Лев Конторович празднует 70-летие.

В Концертном зале радио «Орфей» прозвучат записи маэстро разных лет.

30 января . Концертный зал радио «Орфей». К 70-летию Л. Конторовича. III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «Опера Live». Концерт-закрытие. Ш. Гуно – опера «Фауст». Исполнители – Ильдар Абдразаков (бас), Василий Ладюк (баритон), Ирина Лунгу (сопрано), Сергей Романовский (тенор), Академический Большой хор «Мастера хорового пения», Большой симфонический оркестр им. Чайковского. Дирижер Андрей Лебедев. Запись из КЗЧ от 25.12.2016г.

1 февраля . Концертный зал радио «Орфей». Фестиваль к 70-летию Л.З. Конторовича. Юбилейный гала-концерт с участием Камерного оркестра «Виртуозы Москвы» п/у Владимира Спивакова, Хора Академии хорового искусства им. Попова п/у Алексея Петрова, Русского хора им. Свешникова п/у Евгения Волкова, Капеллы России им. Юрлова п/у Геннадия Дмитряка, Областного хора им. Кожевникова п/у Н. Азарова, Московского синодального хора п/у Алексея Пузакова, Камерного хора Московской консерватории п/у Александра Соловьева и Академического Большого хора «Мастера в хорового пения» п/у Льва Конторовича. Запись из Большого зала консерватории от 30.01.2017г.

2 февраля . Концертный зал радио «Орфей». Фестиваль к 70-летию Л.З. Конторовича. Р. Щедрин – «Запечатленный ангел» русская литургия по Н.С. Лескову на канонические церковно-славянские тексты для смешанного хора a cappella, солистов и свирели. Исполнители – Академический Большой хор «Мастера хорового пения» под управлением Л. Конторовича, солисты – Евгения Курова (сопрано), Екатерина Демидова (сопрано), Александра Ржевцева (меццо-сопрано), Андрей Башков (тенор), Екатерина Гребенюкова (флейта). Запись из Большого зала консерватории от 29.04.2015г.