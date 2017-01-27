DW представляет: концерт-открытие Эльбской филармонии

Передача "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 28 января, приглашает на ключевое событие нового музыкального года - открытие новой филармонии в Гамбурге.

11 января состоялось торжественное открытие Эльбской филармонии - "концертного зала XXI века", возведенного в портовом квартале Гамбурга. Концерт-открытие прошел в присутствии первых лиц государства.

Оркестр Эльбской филармонии под управлением Томаса Хенгельброка сыграл программу под девизом "здесь время становится пространством". В музыкальный калейдоскоп вошли сочинения европейских композиторов, созданные на протяжении четырех веков: от Якоба Преториуса до Вольфганга Рима.

Концерт выходит в эфир 28 января в 20 часов по московскому времени на волнах радио "Орфей": 99,2 FM в Москве и Московской области, на частотах "Орфея" в других городах России. Кроме того, концерт будет транслироваться в интернете на сайте "Орфея" http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/livebroadcast.

/фото dw.com/