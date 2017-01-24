Вадим Вилинов и Кирилл Гилельс расскажут о фестивале "Посвящение Эмилю Гилельсу"

26 января в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» Вадим Вилинов - художественный руководитель фестиваля, посвященного Э. Гилельсу и Кирилл Гилельс - внук пианиста, расскажут о фестивале, посвященном выдающемуся исполнителю ХХ века Эмилю Гилельсу. Организатор – Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. Глинки. Концерты будут проходить в Музее-квартире А.Б. Гольденвейзера.

26 января состоится вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Эмиля Гилельса. Выступит народный артист России, профессор Московской консерватории Михаил Воскресенский.

3 февраля в Музее-квартире А. Б. Гольденвейзера состоится творческая встреча с профессором РАМ имени Гнесиных, автором книги «Эмиль Гилельс. За гранью мифа» Григорием Гордоном.

4 февраля мастер-класс «Искусство фортепианной игры» проведет популярная и успешная исполнительница, солистка Московской государственной академической филармонии Екатерина Мечетина.