В Концертном зале радио "Орфей" концерт Хора Новоспасского монастыря

25 января в Концертном зале радио «Орфей» будет транслироваться запись концерта Праздничного мужского хора Новоспасского монастыря.

В программе — Духовные сочинения Ипполитова-Иванова, Гречанинова, Чеснокова, Калинникова, Чайковского и др., духовные канты, рождественские гимны, народные песни.

Запись сделана в Московском международном Доме музыки на VII Рождественском фестивале духовной музыки 14 января 2017 года.

Хор Новоспасского монастыря, отметивший в 2016 году свой четвертьвековой юбилей, считается одним из лучших церковно-певческих мужских коллективов нашей страны.

Художественный руководитель и регент хора — Станислав Попов. Концерт ведет музыковед, профессор Московского государственного института музыки им. Шнитке Елена Зайцева.

Праздничный мужской хор Новоспасского монастыря – один из лучших хоровых коллективов России. История хора берет начало в 1988 году, когда благодаря православной вере и любви к церковному певческому искусству объединилась группа профессиональных московских певцов и хормейстеров, работавших в различных учреждениях культуры.

В июле 1991 года коллектив получил статус хора возвращенного церкви Новоспасского монастыря и за прошедшие 25 лет стал настоящим «голосом русского монашества» во многих странах мира. Сегодня хор не только придает особо торжественное звучание службам Новоспасского монастыря, но и принимает участие в службах в соборах Московского Кремля (во время богослужений, совершаемых Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и архиереями Русской Православной Церкви); гастролирует по России за рубежом, исполняя песнопения Всенощного бдения и Божественной Литургии, древние распевы партесного стиля, духовные сочинения русских композиторов.

Хор завоевал высшие премии и звания лауреата на международных конкурсах в Будапеште, Белостоке (Польша) и Флорине (Греция). Хором руководит Станислав Попов – выпускник Академии хорового искусства имени В.С. Попова, ученик известного хормейстера, профессора Бориса Ляшко.

/фото mmdm.ru/