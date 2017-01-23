Яначек хоровой

Леош Яначек известен в мире, в первую очередь, как композитор оперный. Его произведения для музыкального театра очень быстро получили известность и полюбились слушателям. Но на протяжении своей жизни Яначек писал удивительной красоты и содержания хоры, которые исполняются гораздо реже. В этом году организаторы V Музыкального фестиваля в Брно, видимо, решили восполнить этот пробел и познакомили слушателей с интерпретациями хоровых произведений своего соотечественника в исполнении нескольких коллективов.

Хоровая музыка была важной частью жизни Яначека, начиная с детства. 9-летнего Леоша приняли учеником в хор Старобренского монастыря. Там он исполнял мессы, тем самым зарабатывая себе на жизнь во время учебы. Руководитель хора, священник Павел Кршижковский, не обделенный композиторским талантом, стал Леоша обучать музыке. Чтобы проследить преемственность, которая особо ярко прослеживается в ранних работах Яначека («Истинная любовь», «Предупреждение», «Война») и отдать дань уважения учителю будущего знаменитого композитора, хор «Яначек-оперы» (дирижер – Йозеф Панчик) на прошедшем в Брно фестивале исполнил четыре произведения П. Кршижковского.

В 18-летнем возрасте Яначек возглавил монастырский хор, где сочетал обязанности церковного органиста и хормейстера. Еще он три года служил хормейстером в Брненском хоровом обществе ремесленников «Святоплук» – любительском коллективе, целью которого было поднятие национального самосознания чешских рабочих. Здесь композитор начал активно экспериментировать в области хоровой музыки. Благодаря коллективу, которым он руководил, у Яначека появилась прекрасная возможность услышать свои произведения в живом звучании. Он также работал хормейстером в «Беседа брненска». Сначала это был мужской хор, а позже, как раз в бытность там Яначека в качестве руководителя, коллектив был преобразован в смешанный хор, затем в хоровое общество. Яначек был не только хормейстером (под его руководством коллектив исполнил, например, «Реквием» Моцарта и «Торжественную мессу» Бетховена), но также писал для хора музыкальные произведения. Самым значительным сочинением, созданным в этот период, стал цикл Четырехголосных мужских хоров (1885), который композитор посвятил своему старшему современнику Антонину Дворжаку «в знак бесконечного уважения». Дворжак высоко оценил эти хоры и отметил «истинный славянский дух, который от них исходит». Несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте, двух композиторов долгое время связывали узы дружбы и творческого сотрудничества. Такой факт позволяет создать одну из очевидных параллелей между этими славянскими гениями и включать их произведения в одну программу, показывая тем самым общность истоков и апеллируя к истории. Так и поступил на прошедшем в Брно фестивале Хор А. Шёнберга (хормейстер – Эрвин Ортнер), который в одном концерте исполнил «Осеннюю песню» Яначека и Шесть моравских дуэтов Дворжака (в аранжировке Яначека) для смешанного хора и фортепиано на чешском языке. Чистейший сбалансированный звук, мягкая, но несколько отстраненная, прохладная подача, тембральная гладкость и органичная динамика перекрывали фонетические недостатки. Когда же хор спел «Мир на земле» и «De Profundis» Шёнберга, стало понятно, что возможности этого коллектива значительно шире и мощнее.

Во второй половине 1880-х Яначек обратился к миру народных песен и познакомился с коллекционером народной поэзии Францишеком Бартошом. Совместными усилиями два увлеченных человека собрали около двух тысяч моравских мелодий. У Яначека начался новый творческий период. Среди самых заметных хоровых сочинений, имеющих в своей основе народную мелодику – «Если б только знать», «Ночная ведьма», «Дикая утка» и «Гуквальдские песни», которые композитор посвятил любительскому хору своей малой родины. Все эти сочинения также исполнялись на прошедшем фестивале в Брно.

Создание духовной музыки стало неотъемлемой и важной частью творчества Яначека. Свои ранние литургические произведения он написал под влиянием музыкальных преобразований, которые пропагандировало Общество Святой Цецилии. Его основатель, немецкий музыковед Франц Хаберль, ставил перед собой задачу вернуть в церковный обиход каноническое григорианское пение и музыку эпохи Ренессанса (особенно сочинения Дж. Палестрины и О. Лассо), которую вытеснили более поздние духовные произведения, отличавшиеся концертностью и более светским характером. Яначек написал несколько строгих литургических произведений в 1870-е годы, когда учился в Праге. Таковы «Introitus» и «Exaudi Deus» для смешанного хора и органа. Позднее маэстро отошел от строгих канонов, но продолжал сочинять духовную музыку. Известная «Радуйся, Мария» создавалась для исполнения в концертном зале Лугачовице, так же, как и состоящая из трех частей незаконченная Месса E flat dur для солистов, хора и органа.

Все эти произведения вошли в программу Брненского фестиваля и были исполнены Хором Масарикова университета (дирижер - Михал Вайда) в Костеле Успения Пресвятой Девы Марии. Храмовая акустика выгодно подчеркивала чистейшее и по-неземному прозрачное звучание голосов, которые заполняли своими тембрами все пространство. Удивительно, насколько слаженно и профессионально может петь хор, собранный из студентов-немузыкантов. Во время исполнения коллектив вместе с дирижером находился на хорах, что создавало ощущение присутствие на службе. На службе, у которой нет конфессиональной принадлежности – торжественной мессе в честь музыкального искусства. Такой мессой стала вся жизнь Яначека, который, несмотря на жизненные перипетии, продолжал самоотверженно служить музыке.

Наталия Сергеева

Фото: Janáčkova opera NdB / Jakub Jíra / Marek Olbrzymek