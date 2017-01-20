Александр Сокуров: "У меня все меньше уважения к кинематографу"

Слушайте в это воскресенье, 22 января, продолжение беседы Ирины Кленской с режиссером Александром Сокуровым.

Александр Сокуров: "Со временем у меня все меньше и меньше уважения к кинематографу, и я все меньше признаю за ним право называться искусством. Кино - это вид культуры, важный, динамичный. У музыки или литературы есть какая-то незапятнанность. Чего не скажешь о кино. В нем очень много издержек. В кино много талантливых и мастеровитых людей, которые по своей сути - мерзавцы. Каким-то особым способом они транслируют в нас эту мерзость и внутреннюю жуть. Кино по своей природе иллюстративно. Оно не оставляет человека свободным. Режиссер навязал тебе сюжет, своих актеров, музыку, монтаж, обращение со временем, аллюзии и фантазии, иногда неправду. Человек, который смотрит фильм, не успевает разобраться, что перед ним такая лживая конструкция с бессовестными намерениями..."

Продолжение беседы 22 января в 14:00 (мск)

Фото: dujev.ru