VII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки в Концертном зале радио "Орфей"

С 9 по 24 января в Московском международном Доме музыки проходит VII Рождественский фестиваль духовной музыки. Художественные руководители фестиваля — Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

В программе фестиваля – произведения композиторов разных стран и христианских конфессий. Их художественная палитра поражает многообразием: старинные песнопения и новогодние колядки; грандиозные вокально-симфонические полотна – "Рождественская оратория" Баха, "Семь слов Спасителя на кресте" Гайдна, реквиемы Моцарта и Сен-Санса; любимые во всем мире арии на текст католической молитвы "Аве Мария".

Среди участников – знаменитые хоровые коллективы, каждый со своей уникальной историей, традициями и колоритом: Мужской хор басков из Сан-Себастьяна (Испания), Венский хор мальчиков (Австрия), хоры Московский Синодальный, Московского Сретенского монастыря, "Интрада" и "Мастера хорового пения"; звезды оперы Анна Аглатова, Юлия Мазурова, Светлана Шилова, Анастасия Белукова, Пауль Швайнестер, Тобиас Берндт, Алексей Неклюдов, Олег Цыбулько, Дмитрий Орлов; блистательные "Виртуозы Москвы" и Национальный филармонический оркестр России; дирижеры Владимир Спиваков и Ханс-Кристоф Радеман (Германия); митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

24 января . Концертный зал радио «Орфей». VII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. Исполнители - Московский синодальный хор, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», солисты Наира Асатрян (сопрано), Татьяна Жеранже (контральто), Евфросиния Пузакова, Мария Ермош, Филипп Лынов (фортепиано). Дирижеры А. Пузаков и митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). В программе: Рахманинов - духовные и фортепианные произведения, Гайдн - «Семь слов нашего Спасителя на кресте». Запись из Московского международного Дома музыки от 12.01.2017.

25 января . Концертный зал радио «Орфей». VII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. Исполнители – Праздничный мужской хор Новоспасского монастыря. Регент Станислав Попов. В программе - духовные произведения М. Ипполитова-Иванова, А. Гречанинова, П. Чеснокова, В. Калинникова, П. Чайковского, духовные канты, рождественские гимны, народные песни. Запись из Камерного зала Московского международного Дома музыки от 14.01.2017г.

26 января . Концертный зал радио «Орфей». VII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. Исполнители – вокальный ансамбль «Интрада», Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», солисты – А. Белукова (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Пауль Швайнестер (тенор, Австрия), Тобиас Берндт (бас, Германия). Дирижер – Ханс-Кристоф Радеман (Германия). В программе – И.С. Бах Рождественская оратория. Запись из Московского международного Дома музыки от 17.01.2017г.

27 января . Концертный зал радио «Орфей». VII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. Исполнители – Мужской хор басков (Сан-Себастьян, Испания), дирижер – Сальвадор Ральо Сгарсасу и Хор Московского Сретенского монастыря, регент – Никон Жила. Записи из Московского международного Дома музыки от 18 и 19.01.2017г.

29 января . Концертный зал радио «Орфей». VII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. Концерт-закрытие. Исполнители – Академический Большой хор «Мастера хорового пения», Национальный филармонический оркестр России, солисты: Анна Аглатова (сопрано), Светлана Шилова (меццо-сопрано), Алексей Неклюдов (тенор), Олег Цыбулько (бас). Дирижер – Владимир Спиваков. В программе: Сен-Санс. Реквием для солистов, хора и оркестра. Ave Maria соль мажор, Ave Maria фа мажор, Чайковский. Симфония №5 ми минор. Запись из Московского международного Дома музыки от 24.01.2017г.

/фото mmdm.ru/