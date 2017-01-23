Константин Волостнов в прямом эфире радио "Орфей"

23 января в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» российский органист, пианист и клавесинист Константин Волостнов расскажет о концерте к открытию после реставрации органа Большого зала консерватории.

28 января зазвучит роскошный орган Большого зала консерватории. Концерт известного органиста, победителя международных конкурсов Константина Волостнова, сыгравшего в 2009 году последний до ремонта сольный вечер на этом органе, станет первым в ряду сольных выступлений отечественных музыкантов.

В программе — выдающиеся произведения органного репертуара: Прелюдия и фуга ми минор Баха, Адажио и Аллегро Моцарта, а также Соната № 5 Мендельсона, прозвучавшая в исполнении инициатора установки именно этого органа композитора Шарля-Мари Видора на его открытии в 1901 году. Французский романтический репертуар будет представлен блестящим симфоническим Allegro соль минор (I часть из органной симфонии соль минор) самого Видора, а также знаменитой Прелюдией, фугой и вариацией Сезара Франка. Завершится вечер грандиозным сочинением Ференца Листа — Фантазией и фугой на тему из оперы Мейербера «Пророк».