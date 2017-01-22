Концерт памяти Жоржа Претра в Концертном зале радио "Орфей"

22 января в Концертном зале радио «Орфей» памяти Жоржа Претра будет транслироваться концерт Венского филармонического оркестра (Шенбрун 2008). Дирижер Жорж Претр. В программе произведения И. Штрауса, Э. Шабрие, Ж. Оффенбаха, М. Равеля, Г. Берлиоза, Р. Штрауса, Л. Андерсена.

Жорж Претр родился 14 августа 1924 года в Вазье на севере Франции. Его дирижёрский дебют состоялся в 1946 году в Марсельской опере в опере Лало «Король из города Ис», в последующие десять лет работал в небольших оперных театрах Лилля и Тулузы, часто выступая под псевдонимом Жорж Дерен.

В 1955 году он стал директором парижской оперы Opéra-Comique и один сезон (1970-71) являлся музыкальным руководителем Парижской оперы.

С 1986 по 1991 годы Претр был главным дирижёром Венского симфонического оркестра.

В основном дирижёр работал внештатно, выступая на ведущих мировых оперных сценах с известными оркестрами. С 1960 год регулярно выступал в Гранд-опера, где в 1966-1971 годах занимал пост музыкального руководителя. В 1959 году дебютировал в США в Чикагской опере, в 1964 г. ― в «Метрополитен-опера», в 1965 году ― в «Ла Скала» и «Ковент-Гарден», наконец, в 1966 году ― на Зальцбургском фестивале.

В последующие годы вёл активную дирижёрскую карьеру с разными европейскими и американскими оркестрами. В 1996 – 1998 гг. возглавлял Симфонический оркестр Штутгартского радио.

В 2008 году стал первым французским дирижёром, руководившим новогодним концертом в Вене, он же стоял за пультом в 2010 году.

Критики отмечают, что во всем, что он делал, чувствовалось высочайшее проявление французского стиля, с безошибочным чувством ритма.

Маэстро также дирижировал мировой премьерой «Человеческого голоса» Ф. Пуленка.

Его последний триумфальный концерт состоялся 22 февраля 2016 года.

/фото medici.tv/