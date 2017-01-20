Объявлены лауреаты международной премии ICMA

19 января стали известны обладатели престижной и независимой награды в области классической музыки.



«В жюри премии входят представители 16 ведущих СМИ из 14 стран, которые хорошо знают современный рынок классической музыки. Жюри независимое и международное и полностью заслуживает доверия мировой аудитории. В этом году мы отобрали 17 аудио- и видеозаписей из 321 заявки. Больше всего жюри волновалось при составлении списка лауреатов, который формировался после двух раундов. Было очень сложно выбрать победителей из записей чрезвычайно высокого уровня. Ни в какой другой награде в области классики нет настолько тщательно отфильтрованного списка победителей», - рассказывает председатель жюри ICMA Реми Франк.

В этом году премия учредила девять специальных наград для музыкантов и продюсеров. Известный финский бас Матти Салминен победил в номинации «Прижизненные достижения», немецкая альтистка Табеа Циммерман стала музыкантом года. Молодым артистом года в категории «Инструментальное исполнительство» объявили немецкую пианистку Софию Пачини, а в «Вокальном исполнительстве» - французское сопрано Эльзу Драйзиг.

В номинации «Специальное достижение» сразу три победителя: продюсер и основатель лейбла «Naxos» Клаус Хейман, а также лейпцигский оркестр «Гевандхаус» и ансамбль «Эсперанза» из Лихтенштейна.

Победители в пятнадцати категориях CD/DVD представлены в списке ниже. Всего здесь 17 лауреатов.

Победители получат свои премии на ежегодной церемонии награждения, которая пройдет в Лейпциге 1 апреля. В гала-концерте, который состоится в этот же день, примут участие лауреаты и оркестр «Гевандхаус» под руководством Франческо Аджелико. Благодаря Европейскому вещательному союзу, концерт можно будет услышать по радио в любой точке мира.

ICMA – независимая международная награда в области классической музыки. В состав жюри премии входят профессиональные музыкальные критики из важнейших мировых журналов, онлайн-порталов и радиостанций: «Andante» (Турция), «Classic Radio» (Финляндия), «Crescendo» (Бельгия), «Das Orchester» (Германия), «Gramofon» (Венгрия), IMZ (Австрия), «MDR-Figaro» (Германия), «Musica» (Италия), «Music & Theater» (Швейцария), радио «Орфей» (Россия), «Opera» (Великобритания), «Pizzicato» (Люксембург), Radio 100,7 (Люксембург), Resmusica.com (Франция), «Rondo Classic» (Финляндия) и «Scherzo» (Испания).



Список победителей

Премия за прижизненные достижения

Матти Салминен

Музыкант года

Табеа Циммерман

Молодой артист года (инструментальное исполнительство)

София Пачини

Молодой артист года (вокал)

Эльза Драйзиг

Открытие года

Роберт Нейман

Лейбл года

BISS

Специальное достижение

Клаус Хейман

Гевандхаус-оркестр, Лейпциг

Ансамбль «Эсперанза»

Категории аудио/видео

Старинная музыка

Орландо Лассо «Canticum Canticorum »

Камерный хор Намура, ансамбль «Клематис»,

Леонардо Гарсия Аларкон

RIC 370



Барочная инструментальная музыка

«Ангел и дьявол»

Тартини-Локателли-Витали-Леклер-Форкре

Шушана Сираноссян, Йос ван Иммерсел

Alpha 255

Барочная вокальная музыка

«Змий и огонь»

Пёрселл-Граупнер-Сарторио-Локк-Гендель-Хассе-Кавалли

Анна Прохазка

Ансамбль «Il Giardino Armonico»

дирижер – Джованни Антонини

Alpha

250



И.С. Бах «Страсти по Иоанну»

Вернер Гюра, Бено Шахтнер, Сунхэ Им,

Себастьян Кольхепп, Иоханнес Вайссер

Камерный хор RIAS, Staats-& Domchor Berlin,

Берлинская академия старинной музыки,

Рене Якобс

Harmonia Mundi

HMC802236/37



Сольный вокальный концерт

Шубертиада

Шуберт: песни, мелодии и декламации

Жюлиан Прегардьен

Марк Хантай, Ксавьер Диас-Латторе, Филипп Пьерло

Myrios

MYR018

Хоровая музыка

Духовные песни: Регер – Бах – Нюстедт

Хор лейпцигского радио, дирижер - Флориан Хельгат,

Querstand

VKJK 1627



Опера

Клод Вивье «Коперник»

Свеа Шильдкнехт, Юта Бухайстер, Барбара Остертаг, Нил Банерджи

Ю-Су Парк, Доротея Винкель

ансамбль Holst-Sinfonietta, Opera Factory Freiburg, дирижер - Клаус Симон

Bastille Musique

bm001

Инструментальное соло

П.И. Чайковский «Времена года», «Детский альбом»

Елена Башкирова

Gideon Boss

GB008



Сергей Ляпунов

Произведения для фортепиано, часть 2

Флориан Ноак

Ars Produktion

38209



Камерная музыка

Дуэты

Хальворсен-Кодай-Равель-Шульгоф

Юлия Фишер и Даниэль Мюллер-Шотт

Orfeo

C902161A



Концерты

Ф. Мендельсон Скрипичный концерт ор.64

Р. Шуман Скрипичный концерт WoO 234

Каролин Видман, Камерный оркестр Европы

ECM

4812635



Симфоническая музыка

Клаудио Аббадо «Последний концерт»

Мендельсон «Сон в летнюю ночь»

Берлиоз Фантастическая симфония ор.14

Дебора Йорк, Стелла Дуфекси, Женский хор Берлинского радио,

Берлинский филармонический оркестр

Клаудио Аббадо

BPHR

160081



Современная музыка

Восточные концерты для трубы

Пендерецкий – Сай – Хачатурян – Арутюнян

Габор Больдоцки

Камерный оркестр «Sinfonietta Cracovia», дирижер - Юрек Дыбаль

Sony Classical

88985361092



Лучший сборник

Шимановский Увертюра ор.12

Лютославский Виолончельный концерт, Симфония №4

Готье Капюсон

Симфонический оркестр польского национального радио

дирижер – Александр Либрайх

Accentus ACC30388



Аутентичное исполнительство

Малер – Лоу – Вагнер – Брамс – Шуберт

Морин Форрестер

Герта Клуст, Михаэль Раухайзен, Феликс Шрёдер

Audite

21437



Видеозапись

Альбан Берг “Воццек”

Кристиан Герхагер, Гун-Брит Баркмин, Брандон Джованович

Мауро Петер, Вольфганг Аблингер-Шперраке, Ларс Вольдт,

Павел Данилюк, Чейни Девидсон, Мартин Зиссет, Ирен Фридли

Филармонический оркестр Цюриха, Хор Цюрихской оперы,

Дирижер – Фабио Луизи

Режиссер – Андреас Хомоки

Accentus Music

ACC10363



Документальный фильм

«Леонард Бернстайн: длиннее жизни»

Режиссер – Георг Вюббольт

C Major

735908

Перевод Наталии Сергеевой