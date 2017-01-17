Лев Конторович в прямом эфире радио "Орфей"

18 января в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» народный артист РФ, художественный руководитель Академического Большого хора «Мастера хорового пения», профессор Лев Конторович.
30 января Лев Конторович отпразднует 70-летие. Юбилейный гала-концерт состоится на сцене Большого зала консерватории.
В концерте примут участие Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Академический большой хор «Мастера хорового пения», Хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова, Государственный академический Русский хор имени А.В. Свешникова, Государственная академическая капелла России имени А.А. Юрлова, Государственный академический областной хор имени А.Д. Кожевникова, Московский синодальный хор, Камерный хор Московской консерватории. Солисты: Серафима Коняшина (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Алексей Неклюдов (тенор), Олег Диденко (бас), Гиляна Дорджиева (сопрано), Анатолий Логинов (баритон).