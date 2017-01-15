Открытие VII Московского Рождественского фестиваля духовной музыки в Концертном зале радио "Орфей"

15 января в Концертном зале радио «Орфей» VII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. Концерт-открытие. Исполнители – Академический Большой хор «Мастера хорового пения», Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», солисты: Светлана Касьян, Юлия Мазурова, Алексей Татаринцев, Дмитрий Орлов, дирижеры – Лев Конторович и митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). В программе: сочинения для хора a cappella Чеснокова, Голованова, Рахманинова, Свиридова, Кюи, митрополита Илариона (Алфеева); Моцарт Реквием. Запись из Московского международного Дома музыки от 09.01.2017г.

В дни Рождественского фестиваля Дом музыки ежегодно оказывается местом, где стираются границы между эпохами и культурами, уходят на дальний план межконфессиональные различия, а искусство служит объединяющим фактором, пробуждая в слушателях самые возвышенные чувства. Открытие седьмого фестиваля не стало исключением: музыкальные шедевры православной и католической традиций – от русской хоровой классики до Реквиема Моцарта – прозвучали в одной программе в исполнении ведущих российских музыкантов.

Концерт открылся выступлением Академического Большого хора «Мастера хорового пения» – одного из лучших в России. Коллектив, созданный в 1928 году выдающимся хормейстером Александром Свешниковым, сегодня возглавляет народный артист России, профессор Лев Конторович. В первом отделении прозвучали признанные шедевры русской хоровой классики – сочинения Чеснокова, Голованова, Рахманинова, Свиридова, Кюи. Завершил этот ряд песнопение «Тебе поем» митрополита Илариона (Алфеева).

Владыка Иларион – настоятель храма «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, взявший на себя наряду с Владимиром Спиваковым художественное руководство Рождественским фестивалем в Доме музыки, – известен не только как один из ведущих богословов Русской Православной Церкви и влиятельный представитель российского духовенства, но также как высокопрофессиональный музыкант, востребованный композитор. Перед началом программы он выступил с приветственным словом.

Во втором отделении «Мастера хорового пения», прославленный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и блистательные певцы исполнили Реквием Моцарта.

/фото mmdm.ru/