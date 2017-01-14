"Снежная королева" в Концертном зале радио "Орфей"

14 января в Концертном зале радио «Орфей» - «Снежная королева» - новогоднее представление радио «Орфей». Исполнители – Дмитрий Дюжев (чтение) и Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением Дениса Кирпанева. Запись из Большого зала консерватории от 05.01.2017г.

Необычайная популярность великого искусства Чайковского связана, прежде всего, с его уникальным мелодическим даром. Каждая тема, каждый мотив в его произведениях обладает какой-то афористичной ясностью и одновременно при этом свежестью и ярчайшей стилевой принадлежностью. Но его музыка при этом богата оттенками и наполнена целой вселенной образов – и воодушевлённо-лирических, светлых и пасторальных, и углублённо-драматических, мрачных и трагических. И в этом жизненность, непреходящая актуальность вершинных образцов творчества великого русского мастера. «Жизнь имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радостей и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом - из разнообразия в единстве.»

«Снежная королева» - это не просто рождественская сказка, это история о любви и верности, борьбе со злом мира, без которой не было бы обретено огромного счастья. Дмитрий Дюжев и симфонический коллектив радио «Орфей» под управлением Дениса Карпанева расскажут глубокую и жизнеутверждающую новогоднюю сказку, отражающую нашу жизнь.