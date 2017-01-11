Алексей Пузаков в прямом эфире радио "Орфей"

11 января в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» Алексей Александрович Пузаков - главный хормейстер Третьяковской галереи, руководитель Московского Синодального хора, заслуженный артист России. Речь пойдет о концерте 14 января в Крокус Сити Холле, в котором прозвучит «Рождественская оратория» митрополита Илариона (Алфеева).

Премьера «Рождественской оратории» для солистов, хора и симфонического оркестра состоялась в 2007 году в самом большом храме США – Национальной кафедральной базилике Вашингтона. На концерте присутствовало 5 тысяч слушателей, в том числе иерархи и священнослужители Православной и Католической Церквей. Исполнение было показано в прямом эфире телекомпанией «Salt and Light TV» для более 40 миллионов зрителей. Дирижировал концертом генерал-майор Валерий Михайлович Халилов. Девять лет спустя, 25 декабря 2016 года, генерал-лейтенант Валерий Халилов погиб при крушении самолета над Черным морем.

По просьбе митрополита Илариона (Алфеева), которого, по его признанию, с погибшим связывала крепкая и долгая дружба, концерт в Крокус-сити холле 14 января будет посвящен памяти выдающегося дирижера, долгое время занимавшего пост главного военного дирижера России.

/фото crocus-hall.ru/