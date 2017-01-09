Снегурочки пошли в школу

В новогодние праздники театр «Геликон-опера» порадовал детей и их родителей красочной премьерой. В зале «Стравинский» показали новый спектакль на музыку Александра Покидченко «Школа снегурочек».

Ходить в театр в новогодние каникулы для столичной публики давно стало доброй традицией. Репертуар в этом плане тоже устоялся. Бесспорный фаворит здесь балет Чайковского «Щелкунчик», который есть в каждом втором музыкальном театре. Далее идут с небольшими вариациями сказочные «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Золушка». А вот детских новогодних спектаклей современных авторов на оперных площадках Москвы фактически нет.

«Школа снегурочек» создавалась специально для театра «Геликон-опера». Композитор и пианист Александр Покидченко, который в своем творчестве неоднократно обращался к сказочным сюжетам, для новой постановки взял либретто Владимира Александрова. В спектакле собраны любимые героини детских сказок: Белоснежка, Золушка, Красная Шапочка, Русалочка, Дюймовочка, которую можно увидеть только в микроскоп, и даже Пеппи Длинный Чулок. Все они пришли в школу, чтобы стать снегурочками и помогать на празднике Деду Морозу. Их обучают пению, танцам и мастерству создания метелей. Но коварная Домокозявка, которая на деле оказывается обычной молью, съевшей когда-то вещи золушкиной мачехи и из-за этого обозлившаяся на всех и вся, при помощи трех добродушных недотеп Ушанок, пытается помешать героиням и строит коварный план. Есть в сказке еще один персонаж – огромный Снегоед, который съел весь снег, поэтому Новый год не может начаться.

Режиссер Илья Ильин создал очень динамичный и яркий спектакль, в котором, помимо основного действия, есть интерактив со зрителями. Детям, сидящим в зале, задают вопросы и даже учат превращать обычных девочек в снегурочек. Есть и традиционные элементы новогодних утренников, типа «давайте позовем Деда Мороза» и «раз-два-три, елочка, гори», которые режиссер забавно обыгрывает. Художники Ростислав Протасов и Денис Енюков активно использовали возможности современных технологий. Благодаря этому, в пространстве сцены, которое многократно, но каждый раз стильно и со вкусом, преображалось, возникали мультимедийные декорации и другие элементы, а свет непрерывно создавал ощущение ожившей сказки.

В «Школе снегурочек» прекрасно соблюден баланс между пением и разговором. Музыкальная ткань построена на очень ритмичных и танцевальных ансамблях (преимущественно мажорных) в духе американской музыки первой половины ХХ века. Солисты пели под «минус», поэтому перед звукорежиссером стояли непростые задачи, которые усложнялись особенностями акустики нового зала, больше рассчитанного на живое звучание. К сожалению, в некоторых местах текста не было слышно и хромал звуковой баланс. Несомненно, музыка Покидченко звучала бы интереснее и ярче, будь она исполнена оркестром или ансамблем, но даже в записанном варианте она вызывала отклик у слушателей. Дети вместе с родителями внимательно следили за развитием истории, сопереживали героиням, пританцовывали на месте и участвовали в интерактивах.

«Школа снегурочек» – уверенный и очень удачный шаг на пути создания нового детского музыкального репертуара и прекрасный пример спектакля, который будет интересен и маленьким зрителям, и их родителям.

Наталия Сергеева

Фото: helikon.ru