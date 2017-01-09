Фестиваль "Опера Live" в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей» продолжает трансляции концертов III музыкального фестиваля Василия Ладюка «Опера Live».

9 января . Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «Опера Live». Концерт Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора «Мастера хорового пения». Дирижер В. Спиваков, солисты Динара Алиева и Василий Ладюк. Запись из Концертного зала им. П.И. Чайковского от 14.11.2016г.

10 января . Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «Опера Live». Верди Реквием. Исполнители – Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Академический Большой хор «Мастера хорового пения», хор Академии хорового искусства им. В. Попова, солисты – Анна Агалатова, Олеся Петрова, Алексей Татаринцев, Н. Диденко. Дирижер Владимир Федосеев. Запись из Большого зала консерватории от 10.12.2016г.

11 января . Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «Опера Live». Концерт Национального филармонического оркестра России. Солисты: Олеся Петрова (меццо-сопрано), Михаил Губский (тенор). Дирижер – Александр Сладковский. В программе: Шенберг «Просветленная ночь», Р. Штраус симфоническая поэма «Дон Жуан», Г. Малер. «Песнь о земле». Запись из Московского международного Дома музыки от 07.11.2016г.