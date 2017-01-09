Фестиваль "Опера Live" в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей» продолжает трансляции концертов III музыкального фестиваля Василия Ладюка «Опера Live».
9 января. Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «Опера Live». Концерт Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора «Мастера хорового пения». Дирижер В. Спиваков, солисты Динара Алиева и Василий Ладюк. Запись из Концертного зала им. П.И. Чайковского от 14.11.2016г.
10 января. Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «Опера Live». Верди Реквием. Исполнители – Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Академический Большой хор «Мастера хорового пения», хор Академии хорового искусства им. В. Попова, солисты – Анна Агалатова, Олеся Петрова, Алексей Татаринцев, Н. Диденко. Дирижер Владимир Федосеев. Запись из Большого зала консерватории от 10.12.2016г.
11 января. Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «Опера Live». Концерт Национального филармонического оркестра России. Солисты: Олеся Петрова (меццо-сопрано), Михаил Губский (тенор). Дирижер – Александр Сладковский. В программе: Шенберг «Просветленная ночь», Р. Штраус симфоническая поэма «Дон Жуан», Г. Малер. «Песнь о земле». Запись из Московского международного Дома музыки от 07.11.2016г.
14 января. Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «Опера Live». Концерт Екатерины Мечетиной (фортепиано) и Василия Ладюка (баритон). В программе романсы и фортепианные пьесы С. Рахманинова. Запись из Концертного зала им. П.И. Чайковского от 5.12.2016г.