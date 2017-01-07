Рождественский концерт Академического Большого хора "Мастера хорового пения"

7 января в Концертном зале радио «Орфей» рождественский концерт Академического Большого хора «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича.

В программе произведения Владимира Рубина, Владислава Агафонникова, Романа Леденева, Игоря Голубева, Ефрема Подгайца, Валерия Кикты. Запись из Рахманиновского зала консерватории от 1.11.2013г.

1 ноября 2013 года в Рахманиновском зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского состоялся концерт "Музыка композиторов Московской консерватории". Он был посвящен юбилеям В. Рубина (90-летие композитора) и Академического Большого хора "Мастера хорового пения" (85-летие коллектива).

Прозвучали произведения Рубина - Концерт для хора «Звезда Рождества» на ст. Б. Пастернака, Оратория «Алёнушкины сказки» на сл. И. Бунина (фрагменты); а также сочинения Владислава Агафонникова, Романа Леденева, Игоря Голубева, Ефрема Подгайца, Валерия Кикты.