К 75-летию Маурицио Поллини прозвучат его записи в Концертном зале радио "Орфей"

5 января в Концертном зале радио «Орфей» к 75-летию Маурицио Поллини прозвучат произведения Ф. Шопена (Этюды, Вальсы, Мазурки, Полонезы), И. Стравинского (три фрагмента из музыки балета «Петрушка») и С. Прокофьева (Соната №7).

5 января 1942 года в Милане родился Маурицио Поллини. Учился у Карло Лонати и Карло Видуссо.

После получения первой премии на конкурсе им.Шопена в Варшаве в 1960 году началась его чрезвычайно успешная международная карьера. Пианист выступал в лучших концертных залах мира, работал с выдающимися оркестрами и дирижерами, среди которых – Караян, Аббадо, Булез, Заваллиш, Мути.

В 1987 году М.Поллини был награжден «Почетным перстнем» Венской Филармонии за исполнение концертов Бетховена в Нью-Йорке, в 1996 г. – премией Эрнста фон Сименса в Мюнхене, в 1999 г. – премией «Жизнь для музыки – Артур Рубинштейн» в Венеции, в 2000 г. – премией «Артуро Бенедетти Микеланджели» в Милане.

Он составил и исполнил серии концертов на Зальцбургском фестивале (в 1995 и 1999 гг.), в Карнеги-Холле в Нью-Йорке (в сезонах 1999/2000 и 2000/2001), в Париже и Токио (в 2002) и в Парке Музыки в Риме (в марте 2003). Программы включали как камерную, так и оркестровую музыку, и отражали его обширный репертуар, охватывающий широкий спектр произведений от Джезуальдо и Монтеверди до наших дней.

Репертуар М.Поллини простирается от музыки Баха до современных композиторов (в том числе Ноно, Мандзони и Шарино, первым исполнителем сочинений которых он является), и включает все сонаты Бетховена, которые он исполнял в Берлине, Мюнхене, Милане, Нью-Йорке, Лондоне, Вене и Париже. На счету М.Поллини - записи классической, романтической и современной музыки, получившие широкое признание во всем мире. Пианист записал все фортепианные сочинения Шенберга, а также множество произведений Берга, Веберна, Ноно, Мандзони, Булеза и Штокхаузена, что свидетельствует о его большой любви к музыке двадцатого века.

В 2007 году Маурицио Поллини получил Грэмми за «лучшее исполнение солиста-инструменталиста» и «Золотой диск», в 2006 году премию «Эхо» (Германия), «Музыкальное потрясение», «Музыкальные победы» и «Золотой камертон» (Франция).

/фото medici.tv/