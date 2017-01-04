"Еврорадио представляет": вокальный цикл "Зимний путь" прозвучит к 220-летию со дня рождения Франца Шуберта

4 января в Концертном зале радио «Орфей» к 220-летию со дня рождения Франца Шуберта «Еврорадио представляет» - вокальный цикл «Зимний путь». Исполняют Даниэль Беле (тенор), Андреас Янке (скрипка), Беньямин Ниффенеггер (виолончель) и Оливер Шнайдер (фортепиано).

По словам Б. Асафьева, «Шуберт обладал редкой способностью быть лириком, но не замыкаться в свой личный мир, а ощущать и передавать радости и скорби жизни, как их чувствуют и хотели бы передать большинство людей, если бы обладали дарованием Шуберта».

Вся недолгая жизнь Шуберта прошла в Вене и оборвалась рано. Слава и признание не успели придти к нему. Смерть его прошла почти незамеченной. При жизни Шуберта была опубликована лишь малая часть его многочисленных произведений, главным образом песни и кое-что из фортепианных пьес.

Франц Шуберт вошел в историю как первый австрийский романтик, создатель романтической песни и фортепианной миниатюры, романтических симфоний, фортепианных сонат и камерно-инструментальных ансамблей. Выдающееся место в вокальной лирике Шуберта занимают его песенные циклы на слова В.Мюллера - «Прекрасная мельничиха» (1823) и «Зимний путь» (1827). Причисляемая обычно к циклам «Лебединая песня» представляет собой сборник, в который вошли песни (на тексты разных поэтов), написанные Шубертом в последний год жизни и собранные после его безвременной кончины.

/фото ru.wikipedia.org/