Новый год в Концертном зале радио "Орфей": 25-летие радиостанции "Орфей"

Свое 25-летие радиостанция классической музыки «Орфей» отметила с небывалым размахом. Фестиваль в честь этого события прошел в знаменитом Колонном зале Дома Союзов.

Мы приглашаем вас встретить новый год в компании с любимыми музыкантами! В новогодние праздники в Концертном зале радио «Орфей» вновь прозвучат концерты фестиваля, посвященного 25-летию радио «Орфей».

31 декабря . Концертный зал радио «Орфей». «Четверть века с классикой». К 25-летию радио «Орфей». Концерт Государственного академического симфонического оркестра России под управлением Павла Сорокина. В программе – музыка из кинофильмов и оперетт И. Дунаевского. Запись из Большого зала консерватории от 06.11.1999г.

1 января . Концертный зал радио «Орфей». «25-летие радио «Орфей». Гала-концерт «Территория классики». Запись из КЗДС от 21.11.2016г.

2 января . Концертный зал радио «Орфей». «25-летие радио «Орфей». «Территория мюзикла» - концерт Академического Большого концертного оркестра им. Ю. Силантьева под управлением А. Клевицкого. Запись из КЗДС от 22.11.2016г.