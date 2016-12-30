«Исчезнувший». Дважды

Одно из часто исполняемых в мире произведений Леоша Яначека – его вокальный цикл «Дневник исчезнувшего». На V Музыкальном фестивале в Брно он был представлен дважды: в концертной версии в исполнении англичанина Тоби Спенса и сценической интерпретации артистов проекта «Opera povera» совместно с Бергенской оперой.

Летом 1917 года 63-летний Леош Яначек познакомился с юной Камиллой Штёсловой, которая стала последней любовью композитора и его музой, вдохновившей на создание новых музыкальных шедевров. Одним из них стал вокальный цикл «Дневник исчезнувшего» для тенора, альта, женского трио и фортепиано и состоящий 22 песен, выстроенных драматургически.

«Дневник исчезнувшего» рассказывает историю любви деревенского парня к юной цыганке Зефке. Молодой человек был настолько поглощен своим чувством, что решился оставить семью и родную деревню. Литературную основу для будущего цикла Яначек нашел в чешской газете «Lidové novny». Ею стала небольшая поэма, опубликованная в 1916 году с подзаголовком «Из-под пера самоучки». Позже было установлено, что автором поэмы был валашский писатель Озеф Калда, который намеренно отправил инкогнито свою рукопись в издательство газеты.

На работу над циклом у композитора ушло два года – с лета 1917 до осени 1919.

В партитуру Яначек включил заметки для создания соответствующей атмосферы на сцене: сумерки и красный свет. Премьера «Дневника» состоялась 18 апреля 1921 года в театре Reduta в Брно.

Возлюбленная композитора стала прообразом цыганки его музыкальной новеллы. «Цыганка из «Дневника исчезнувшего» - это ты. Поэтому в цикле так много эмоций и огня. Настолько много, что соприкоснувшись с ним, мы бы превратились в пепел. Работая, я все время думал о тебе», - рассказывал Яначек Камилле Штёсловой в одном из писем.

Благодаря искренности, даже интимности, и необычайной музыкальной выразительности «Дневник» стал одним из ярчайших вокальных шедевров ХХ века.

Великолепная, самобытная музыка полна экспрессии. Подобно шубертовской «Прекрасной мельничихе» цикл Яначека основан на пасторальных стихах о любви, а с циклом «Зимний путь» его объединяет тема странствий и дороги. Но если во втором вокальном цикле Шуберта природа враждебна и холодна, то у Яначека – наполнена жизнью и запахом созревающих колосьев. Герой Шуберта живет лишь воспоминаниями о своей возлюбленной, герой Яначека – наслаждается близостью и поет вместе с любимой цыганкой.

Вместо заболевшего Иэна Бостриджа, в Брно приехал британский тенор Тоби Спенс хорошо известен любителям музыки. Он активно и успешно участвует во многих европейских фестивалях, например, в Зальцбургском, Эдинбургском, и поет в ведущих музыкальных театрах мира, среди которых Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Английская, Парижская и Баварская национальные оперы.

Спенс обладает мощным оперным голосом, его исполнение отличают экспрессия и аккуратно оформленная подача. На концерте артисту небольшой зал Филармонии Брно был явно мал, но Спенс постепенно подстраивался под эти особенности, и ближе к середине цикла ему это полностью удалось. Аккомпанировал Тоби Спенсу его соотечественник Джулиус Дрейк, специалист по камерной музыке, известный интерпретатор песенной классики XIX-XX веков. Блестящий пианист одинаково хорош и в ансамблях, и сольно. С вокалистами он звучит как одно целое и совсем не воспринимается как инструментальный аккомпанемент. Манеру его игры отличают филигранная мелкая техника, безупречно точные снятия педали и органичные, очень плавные переходы от forte к piano.

Партию цыганки в тот вечер пела чешка Вацлава Крейчи Хускова – меццо-сопрано с прозрачнейшеми верхами и сочными нижними нотами.

Идея создания музыкального проекта «Opera povera» зародилась еще в 2005 году и принадлежит его арт-директору, словенскому режиссеру с коротким псевдонимом Рокк, который вдохновился идеей бедного театра Ежи Гротовского и направлением арте повера (бедное искусство), с которым он познакомился во время учебы в Цюрихе. Официально группа «Opera povera» была образована в 2013 году и начала ставить известные сочинения ХХ века, среди которых был «Дневник Анны Франк» Григория Фрида.

Демонстрируя публике театра на Орли цикл Яначека, режиссер постарался учесть ремарки композитора по поводу оформления сцены. Действие разворачивается в темноте при лунном свете, который постепенно обретает кроваво-красный оттенок, а в самом конце все участники постановки растворяются во тьме. Декораций – минимум: только луна и дерево. Перемещений по сцене тоже: вокалисты почти все партии поют в одном положении. Главным героем становится музыка, от тотального погружения в которую почти ничего не отвлекает.

Тенор Алеш Брисцейн обладает мягким и приятным голосом. Местами он уступал в мощи шведскому меццо-сопрано Джульетте Галстян, но в целом их дуэты звучали монолитно и слаженно.

Возможность сопоставить несколько версий одного и того же произведения, пусть даже очень известного, у музыкального любителя появляется нечасто. Особенно в небольшом временном интервале. На фестивале Яначека такая практика становится привычным делом и продолжает открывать слушателям новые грани музыкального искусства.

Наталия Сергеева

Foto © Janáčkova opera NdB / Jakub Jíra

Foto © Janáčkova opera NdB / Marek Olbrzymek