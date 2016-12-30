Берлинская Академия старинной музыки в Концертном зале радио "Орфей"

30 декабря в Концертном зале радио «Орфей» концерт лауреата премии «Грэмми» Берлинской Академии старинной музыки, солист Дитрих Хеншель (баритон). Выступление состоялось в рамках XVII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». В программе «Рождественские кантаты и концерты» прозвучат сочинения Генделя, Пёрселла, Баха, Вивальди, Телемана, Скарлатти и Корелли. Запись из Большого зала Санкт-Петербургской филармонии от 21.12.2016г.

Основанная в 1982 году, Берлинская академия старинной музыки («Akademie für Alte Musik Berlin» или «Akamus») сегодня стала одним из лучших камерных оркестров мира. Музыканты регулярно выступают в ведущих концертных залах Европы, Азии и Америки.

С самых первых дней существования Берлинского концертного зала (его открытие состоялось в 1984 году) Академия старинной музыки выступает на его сцене с серией концертов. Кроме того, коллектив является постоянным гостем Берлинской Городской оперы Унтер-ден-Линден («Под липами») и Инсбрукского фестиваля старинной музыки. Каждый год Akamus даёт около 100 концертов, исполняя как небольшие камерные сочинения, так и масштабные симфонические полотна под руководством концертмейстеров коллектива - Стефана Майя, Бернгарда Форка и Георга Кальвайта.

Более 25 лет Akamus сотрудничает с бельгийским контратенором и дирижером Рене Якобсом, под руководством которого были исполнены многие выдающиеся оперы и оратории. Из недавних событий: запись «Волшебной флейты» Моцарта, а также исполнение Страстей по Матфею и по Иоанну И.-С.Баха.

Коллектив также сотрудничает с такими музыкантами, как Маркус Крид, Даниэль Ройсс, Петер Дийкстра, Ганс-Кристоф Радеман, Чечилия Бартоли, Андреас Шолль, Сандрин Пьо и Бейджун Мета. Кроме того, Akamus расширил свои художественные границы, осуществив совместные проекты с ансамблем современного танца Sasha Waltz & Guests - инновационные постановки опер «Дидона и Эней» Пёрселла и «Медея» (музыка Паскаля Дюсапена).

Международный успех Берлинской Академии старинной музыки подчеркивает также количество проданных записей, уже превысившее шестизначное число. Компания harmonia mundi France обладает эксклюзивным правом на выпуск звукозаписей Akamus'а с 1994 года. CDs коллектива - обладатели таких премий и наград, как Grammy, Diapason d'Or, Cannes Classical Award, Gramophone и Edison. За DVD постановки оперы Пёрселла «Дидона и Эней» с Sasha Waltz & Guests Akamus получил «премию немецкой критики» (2009); за запись «Страсти по Броксу»Телемана - MIDEM Classical Award 2010 и «Шок года» (Choc de l’Année). Выпущенная в 2011 году запись «Волшебной флейты» Моцарта также была удостоена «премии немецкой критики».

В 2014 году коллектив был удостоен Приза им. Г.-Ф.Телеманна, Медали им. И.-С.Баха и премии ECHO Klassik.

/фото philharmonia.spb.ru/